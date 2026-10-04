در دویست و هفدهمین شب از اجتماعات مردمی، مردم بصیر خوزستان بیعت مجدد خود را رهبر فرزانه انقلاب اسلامی اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم انقلابی خوزستان همچون شب‌های گذشته در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای در میدان دفاع از میهن اسلامی در میادین و خیابان‌های مناطق شهری و روستایی استان حاضر شدند.

مردم همیشه در صحنه خوزستان با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و سر دادن شعار الله اکبر، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل آمادگی خود را در دفاع از میهن اسلامی را اعلام کردند.