به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با برگزاری سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در اصفهان، اکران فیلم‌های جشنواره در ساری با نمایش فیلم سینمایی «گرگی خان» به کارگردانی ساسان قجر آغاز شد.

نخستین روز اکران فیلم‌های جشنواره در ساری امروز یکشنبه ۱۲ مهرماه با نمایش «گرگی خان» در سینما سپهر برگزار شد و کودکان و نوجوانان به تماشای این فیلم سینمایی نشستند.

اکران فیلم‌های سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ساری تا ۱۵ مهرماه و همزمان با اصفهان ادامه دارد.

فیلم‌های منتخب جشنواره هر روز از ساعت ۱۰ صبح در سینما سپهر و پردیس سینمایی ساری‌مال، سالن شماره یک، برای مخاطبان کودک و نوجوان به نمایش درمی‌آیند.

برگزاری همزمان جشنواره در ساری، زمینه حضور کودکان و نوجوانان مازندران در فضای جشنواره و تماشای آثار ویژه این گروه سنی را فراهم کرده است.