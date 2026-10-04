رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: رسالت مهم و اصلی ستاد اقتصاد مقاومتی تلاش برای رفع موانع واحد‌های تولیدی و تسهیل‎گری در امور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ محبوب افراسیاب با اشاره به لزوم برنامه ریزی‌های مناسب برای رفع مشکلات واحد‌های صنعتی و تولیدی، افزود: هرجامعه‌ای که بخواهد ازمتغییر‌ها و بحران‌ها عبور کند، باید از سرمایه گذار چه داخلی و خارجی با الویت سرمایه گذار داخلی حمایت و تقویت کند

وی با تقدیر از تلاش اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی، گفت: تغییر کاربری در واحد‌های تولیدی نیز باید بر اساس قوانین و مقررات انجام و از بروز مسایل و مشکلات بعدی پیشگیری شود، بنابراین اجرای دقیق مصوبات تا حصول نتیجه و رفع مشکلات باید مورد اهتمام باشد.

افراسیاب افزود: حمایت از واحد‌های تولیدی با رویکرد رفع موانع و مشکلات مورد اهتمام ستاد اقتصاد مقاومتی و مدیران دستگاه‌ها قرار گیرد.

وی گفت: در این جلسه هشت دستور کار و موضوع با رویکرد بررسی مشکلات و تلاش برای رفع موانع واحد‌های تولیدی با حضور مدیران عامل یا نمایندگان واحد‌های تولیدی مورد نظر، بررسی وتصمیمات اتخاذ شد.

رئیس کل دادگستری استان زنجان ادامه داد: تسریع در ارائه خدمات و اعطای مجوز به سرمایه گذاران واقعی بر اساس ضوابط انجام شود

وی تاکید کرد: دستگاه قضایی حسب وظیفه از تولید و سرمایه گذاران حمایت خواهد کرد افزود: تلاش برای رفع مشکلات واحد‌های تولیدی و تحقق شعار سال حمایت از سرمایه‌گذاران، امری ضروری است.

در این جلسه ضمن بررسی مشکلات ۸ واحد تولیدی، اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی گزارشی از اقدامات و فرایند اجرای مصوبات جلسه مطالبی ارائه کردند.