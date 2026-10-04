به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، علی حمزه‌ئی رتبه هشتم کنکور سراسری رشته علوم تجربی از استان همدان، مدیریت زمان، کنار گذاشتن سرگرمی‌های دیجیتال و افزایش پیوسته ساعت مطالعه را از عوامل موفقیت خود عنوان کرد؛ خانواده وی نیز آرامش‌بخشی در خانه و پرهیز از اعمال استرس را رمز اصلی این پیروزی دانستند.

علی حمزه‌ئی، دانش‌آموز برتر و نخبه همدانی، با اشاره به نقطه آغاز تلاش جدی خود اظهار داشت: مسیر موفقیت من از تابستان سال نهم به دهم آغاز شد و در همان گام نخست، با تصمیمی قاطع استفاده از گوشی هوشمند و کنسول بازی PS۴ را که روزانه ۲ تا ۳ ساعت از زمانم را می‌گرفت کنار گذاشتم و از یک گوشی ساده دکمه‌ای استفاده کردم.

وی در تشریح روند برنامه‌ریزی‌شده مطالعه خود افزود: در سال دهم روزانه بین ۶ تا ۸ ساعت مطالعه داشتم که این میزان در ایام امتحانات نهایی به ۱۱ تا ۱۲ ساعت، در پایه یازدهم به ۱۰ تا ۱۲ ساعت و در سال دوازدهم به ۱۲ تا ۱۴ ساعت در روز رسید.

رتبه هشتم کنکور سراسری تجربی درباره هدف دانشگاهی خود تصریح کرد: اولویت نخست من برای ادامه تحصیل، رشته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران است.

این نخبه همدانی خطاب به داوطلبان کنکور تأکید کرد: دانش‌آموزان باید اولویت اصلی خود را روی افزایش حل تست و شرکت در آزمون‌های آزمایشی بگذارند، بیش از حد درگیر منابع اولیه نشوند و از مقایسه تراز و نتایج خود با دیگران پرهیز کنند.

در ادامه، پدر علی حمزه‌ئی با اشاره به ویژگی‌های فردی فرزندش اظهار داشت: پشتکار، نظم و اراده علی در مدیریت زمان ستودنی بود و ما نیز تلاش کردیم فراتر از تأمین نیاز‌های تحصیلی، همواره حامی روحی او باشیم و فضایی دور از تنش در خانه فراهم کنیم.

مادر این داوطلب برتر نیز درباره نقش خانواده در این مسیر تصریح کرد: مهم‌ترین رسالت ما ایجاد محیطی آرام و بدون استرس در منزل بود؛ هیچ‌گاه فرزندمان را برای کسب نمره یا رتبه خاصی تحت فشار نگذاشتیم و با همدلی و امیدبخشی در تمامی فراز و فرود‌ها در کنار او ایستادیم.