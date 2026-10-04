فرمانده انتظامی شهرستان نی‌ریز از کشف ۲ هزار و ۶۲۰ عدد قرص و شش قوطی شربت متادون غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،عظیم‌الله کرمی گفت: برابر گزارش و اخبار اطلاعاتی مبنی بر نگهداری و فروش مواد مخدر توسط افرادی در بخش‌های شهرستان، بلافاصله موضوع در دستور کار ماموران این فرماندهی قرار گرفت.

او افزود: ماموران با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام و موفق شدند در بازرسی از آن مکان، ۲ هزار و ۶۲۰ عدد قرص و شش قوطی شربت متادون غیرمجاز کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان نی‌ریز با بیان اینکه در این خصوص یک نفر دستگیر و روانه دادسرا شد افزود: برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر از اولویت‌های این فرماندهی است.