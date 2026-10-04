سرپرست شرکت پالایش گاز ایلام گفت: پالایشگاه گاز ایلام با بومی‌سازی تجهیزات و هوشمندسازی، وابستگی به سازندگان خارجی را کاهش داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرپرست شرکت پالایش گاز ایلام از موفقیت متخصصان داخلی در مهندسی معکوس تجهیزات دوار، ساخت قطعات راهبردی و به‌کارگیری فناوری «بینایی ماشین» در بازرسی‌های صنعتی خبر داد و گفت: این اقدامات ضمن کاهش زمان رفع خرابی تجهیزات، به صرفه‌جویی بیش از ۲.۵ میلیون یورو و ارتقای پایداری تولید در پالایشگاه منجر شده است.

مسعود مرشدی، با تشریح دستاورد‌های این مجموعه در حوزه بومی‌سازی تجهیزات افزود: متخصصان داخلی با اجرای طرح‌های مهندسی معکوس برای تجهیزات دوار حیاتی و ساخت قطعات پرمصرف، ضمن شکستن انحصار سازندگان خارجی، دسترسی سریع‌تر به قطعات یدکی و رفع خرابی تجهیزات را فراهم کرده‌اند.

وی گفت: حضور مستقیم متخصصان در عملیات، زمان تحلیل و رفع خرابی تجهیزاتی مانند کمپرسور‌های آف‌گس و بلوور‌های واحد گوگرد را به‌شدت کاهش داده است.

سرپرست شرکت پالایش گاز ایلام افزود: تأمین و ساخت قطعات حیاتی در داخل کشور، علاوه بر ایجاد ذخیره مطمئن قطعات در انبار، وابستگی پالایشگاه به زنجیره‌های تأمین خارجی را به حداقل رسانده است.

مرشدی همچنین از اصلاحات مهندسی در تجهیزات خبر داد و گفت: تحلیل خرابی‌های پرتکرار، از جمله در پمپ‌های آنتی‌فوم، به اصلاحات الگویی و مهندسی منجر شده و کیفیت عملکرد و ضریب اطمینان تجهیزات را نسبت به طراحی اولیه افزایش داده است.

وی با اشاره به عملکرد تولیدی پالایشگاه گاز ایلام در یک سال گذشته افزود: از ابتدای مهر ۱۴۰۴ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، تولید همه محصولات پالایشگاه افزایش یافته است.

به گفته سرپرست شرکت پالایش گاز ایلام، تولید گاز طبیعی ۲۱ درصد، تولید اتان و گاز مایع خام هرکدام ۱۷ درصد و تولید میعانات گازی ۱۲ درصد افزایش داشته است.

مرشدی افزود: بیشترین رشد تولید در این دوره مربوط به گوگرد بوده که با ۲۹ درصد افزایش، بالاترین نرخ رشد را در میان محصولات پالایشگاه ثبت کرده است.

سرپرست شرکت پالایش گاز ایلام با اشاره به کیفیت گوگرد تولیدی این مجموعه گفت: گوگرد پالایشگاه ایلام از گوگرد‌های مرغوب کشور است و در تأمین خوراک صنایع مادر، به‌ویژه صنعت اسیدسازی، نقش دارد.

مرشدی افزود: اتان، گاز مایع و میعانات گازی نیز از خوراک‌های اصلی ارسالی به صنعت پتروشیمی هستند و در تولید اتیلن و انواع پلی‌اتیلن‌های سبک و سنگین کاربرد دارند.

وی تأکید کرد: افزایش تولید این محصولات، علاوه بر تأمین پایدار خوراک صنایع پایین‌دستی و ایجاد ارزش افزوده، زمینه توسعه این صنایع و حرکت از خام‌فروشی به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده و ارزآوری را فراهم می‌کند.

سرپرست شرکت پالایش گاز ایلام در تشریح طرح‌های ساخت بار اول گفت: پالایشگاه گاز ایلام با اجرای این طرحها، تجهیزات راهبردی از جمله مبدل کویل‌وند به ارزش ۸۵۰ هزار یورو و روبشگر آلتراسونیک پایش خوردگی به ارزش ۲۵ میلیارد ریال را طراحی و تولید کرده است.

مرشدی افزود: ساخت پوشش‌های مقاوم در برابر خوردگی به ارزش ۵۲۰ هزار یورو و ۱۲۰ میلیارد ریال و بومی‌سازی دانش فنی ساخت متیل دی‌اتانول‌آمین (MDEA) به ارزش یک میلیون و ۲۰۰ هزار یورو، از دیگر اقدامات انجام‌شده است.

وی گفت: مجموع این اقدامات به صرفه‌جویی ارزی بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و جلوگیری از خروج سرمایه از کشور منجر شده است.

سرپرست شرکت پالایش گاز ایلامبا اشاره به ورود پالایشگاه گاز ایلام به حوزه تحول دیجیتال افزود: در زمینه پایش وضعیت و بازرسی‌های غیرمخرب، اقدام‌های متعددی انجام شده است که ساخت سیستم آلتراسونیک بی‌سیم برای پایش آنلاین خوردگی و اجرای طرح تفسیر فیلم‌های رادیوگرافی صنعتی (RT) با استفاده از «بینایی ماشین» از جمله آنهاست.

سرپرست شرکت پالایش گاز ایلام گفت: استفاده از بینایی ماشین، دقت تشخیص عیوب را تا ۴۰ درصد افزایش داده و زمان بازرسی‌ها را به یک‌سوم کاهش داده است.

مرشدی همچنین از اجرای طرح مدیریت هوشمند اسناد با استفاده از مدل‌های زبانی بزرگ به‌صورت آفلاین و دوزبانه خبر داد و افزود: این سامانه برای تحلیل میلیون‌ها سند فنی و مهندسی طراحی شده است.

وی گفت: دو طرح شاخص در زمینه تفسیر فیلم‌های RT با بینایی ماشین و مدیریت هوشمند اسناد بامجموع ۱۴ میلیارد ریال اعتبار اجرا شده است.

سرپرست شرکت پالایش گاز ایلام با اشاره به برنامه‌های زیست‌محیطی این مجموعه افزود: مجموعه‌ای از طرح‌ها با سه رویکرد کاهش آلایندگی، بهینه‌سازی مصرف انرژی و آب و افزایش پایداری تولید دنبال می‌شود.

مرشدی گفت: درطرح بازچرخانی گاز‌های مشعل، بخشی از گاز‌هایی که پیش‌تر سوزانده می‌شد، دوباره به چرخه تولید بازمی‌گردد که ضمن جلوگیری از هدررفت منابع، انتشار آلاینده‌ها را نیز کاهش می‌دهد.

وی درباره مدیریت انرژی نیز افزود: در طرح بازیابی حرارت گاز‌های خروجی توربین (HRSG)، از انرژی حرارتی تلف‌شده برای تولید بخار استفاده می‌شود که موجب کاهش مصرف سوخت و افزایش بهره‌وری انرژی خواهد شد.

سرپرست شرکت پالایش گاز ایلام گفت: ساخت نیروگاه خورشیدی یک‌مگاواتی و بازچرخانی آب خروجی تصفیه‌خانه نیز از دیگر اقدامات پالایشگاه برای تأمین برق پاک و کاهش مصرف آب تازه است.

مرشدی افزود: بهبود عملکرد بویلر‌های فشار پایین و بهینه‌سازی مصرف بخار در واحد‌های شیرین‌سازی نیز با هدف تأمین انرژی مورد نیاز فرایند با مصرف کمتر سوخت دنبال شده است.

وی درباره افزایش بازیابی گوگرد گفت: افزایش بازدهی سیکل کلاوس، موجب افزایش بازیابی گوگرد و کاهش انتشار ترکیبات گوگردی شده است.

سرپرست شرکت پالایش گاز ایلام با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تضمین تداوم تولید افزود: طرح مطالعه پایداری دینامیکی ژنراتور‌ها با اعتبار ۱۱ میلیارد ریال و با هدف جلوگیری از خاموشی‌های اضطراری در شرایط بحرانی اجرا شده است.

مرشدی همچنین از اجرای ۱۴ عنوان طرح تحقیقاتی فعال به ارزش ۶۸ میلیارد ریال خبر داد و گفت: تولید کود‌های گوگردی و پایش برخط تجهیزات انرژی‌بر از جمله این طرح‌هاست.

او تأکید کرد: مجموعه این اقدامات با هدف کاهش وابستگی به واردات، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی و افزایش پایداری تولید در پالایشگاه گاز ایلام انجام شده است.