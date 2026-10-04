به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، عبدالغفور غراوی گفت: پل بین جاده مرزی حدفاصل هوتن و کرند در محور گنبدکاووس به مراوه تپه ترمیم و این راه روستایی بازگشایی شد.

او ادامه داد: همچنین پل بعد از روستای شیخ لر در محور مراوه تپه به دادلی غزنین نیز بازگشایی شد و مشکلی برای تردد وجود ندارد.

غراوی افزود: این دو محور روستایی با تلاش نیرو‌های راهداری ترمیم و بازگشایی شده است.

غراوی همچنین از مسدود شدن جاده مرزی محدوده چات تا قربان قلیچ در محور گنبدکاووس به مراوه تپه خبر داد و افزود: این جاده عصر امروز مسدود شد و عوامل راهداری در محل حاضر شده و در حال ترمیم این محور هستند.

بامداد امروز در اکثر مناطق گلستان باران بارید که این بارش‌ها منجر به خساراتی در شرق استان شده است.