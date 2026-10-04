به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ کیانوش بهرهی گفت: ثبت‌نام دوره‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی‌کاربردی خوزستان از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور در حال انجام است و داوطلبان تا ۱۳ مهرماه فرصت دارند نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

وی افزود: در پذیرش مهرماه ۱۴۰۵، تعداد ۱۴ مرکز آموزش علمی‌کاربردی در پنج شهرستان استان و در چهار گروه آموزشی صنعت، فرهنگ و هنر، خدمات اجتماعی و کشاورزی دانشجو می‌پذیرند.

رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی خوزستان ادامه داد: در این مرحله از پذیرش، ۸۷ کدرشته‌محل در مقطع کاردانی با ظرفیت پنج هزار و ۸۸۰ نفر و ۷۰ کدرشته‌محل در مقطع کارشناسی ناپیوسته با ظرفیت چهار هزار و ۵۱۵ نفر ارائه شده است.

بهرهی گفت: در مجموع، ظرفیت پذیرش مراکز آموزش علمی‌کاربردی خوزستان در این مرحله ۱۰ هزار و ۳۹۵ نفر است.

وی با اشاره به توسعه رشته‌های تحصیلی در این دوره از پذیرش افزود: ۱۶ رشته جدید شامل ۱۰ رشته در مقطع کاردانی و ۶ رشته در مقطع کارشناسی به فهرست کدرشته‌های مراکز آموزش علمی‌کاربردی استان اضافه شده است.

رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی خوزستان از داوطلبان خواست برای اطلاع از رشته‌های تحصیلی، شرایط پذیرش و نحوه ثبت‌نام، دفترچه راهنمای پذیرش را مطالعه کنند.

بهرهی خاطرنشان کرد: داوطلبان می‌توانند برای ثبت‌نام و دریافت دفترچه راهنما به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org و برای کسب اطلاعات بیشتر درباره مراکز و رشته‌های دانشگاه جامع علمی‌کاربردی خوزستان به سایت این دانشگاه مراجعه کنند.