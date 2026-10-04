فرمانده انتظامی شهرستان استهبان از مهر و موم ۲۰ واحد صنفی به دلیل رعایت نکردن قوانین نظام صنفی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،حجت‌الله احمدیان گفت: در پی اعلام شهروندان مبنی بر فعالیت ۲۰ واحد صنفی انجیرفروشی به دلیل رعایت نکردن قوانین نظام صنفی، موضوع در دستور کار یگان انتظامی شهرستان استهبان قرار گرفت.

احمدیان افزود: ماموران پلیس پس از اخطار کتبی و با هماهنگی قضایی، این واحد‌های صنفی را پلمب کردند.

او بیان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشابه، موضوع را در اسرع وقت از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.