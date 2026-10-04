به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسئول بسیج سازندگی سپاه کربلای مازندران از جذب ۳۰۹ میلیارد تومان اعتبار از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون و تعهد اشتغال‌زایی برای ۳ هزار و ۸۶۲ نفر در استان خبر داد.

سرهنگ سلیمان‌نژاد گفت: از مجموع اعتبارات جذب‌شده، ۲۴۹ میلیارد تومان از منابع استانداران و ۶۰ میلیارد تومان از منابع ملی تأمین شده است.

وی افزود: بسیج سازندگی سپاه کربلا امسال ایجاد اشتغال برای ۳ هزار و ۸۶۲ نفر را در دستور کار دارد و در همین راستا برنامه‌های آموزشی، توانمندسازی و حمایت از مشاغل در مناطق مختلف استان اجرا می‌شود.

مسئول بسیج سازندگی سپاه کربلای مازندران با اشاره به اقدامات آموزشی این مجموعه گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۰ هزار نفر در شهرستان‌ها و روستاهای استان، آموزش‌های مرتبط با هلال احمر، فنی و حرفه‌ای، دامپروری، مشاغل زنجیره‌ای، کشاورزی و مشاغل خرد و خانگی را فرا گرفته‌اند.

سلیمان‌نژاد افزود: بیش از ۷۰۰ دوره و برنامه آموزشی با توجه به ظرفیت‌ها و نیازهای مناطق مختلف برگزار شده است تا زمینه ایجاد و توسعه کسب‌وکارها و افزایش توانمندی افراد فراهم شود.

وی همچنین از برگزاری حدود ۳۰۰ نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در نقاط مختلف مازندران خبر داد و گفت: این نمایشگاه‌ها با هدف معرفی و عرضه محصولات تولیدکنندگان و فعالان این عرصه و کمک به رونق کسب‌وکارهای خرد و محلی برگزار شده‌اند.ند.