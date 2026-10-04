مردم آبادان و خرمشهر در دویست و هجدهمین شب تجمع‌های مردمی، بر وحدت و همبستگی ملی و تداوم حضور خود تا اعلام نظر مقام معظم رهبری تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مردم آبادان و خرمشهر در دویست و هجدهمین شب تجمع‌های شبانه، بار دیگر گرد هم آمدند و بر حمایت و وفاداری خود نسبت به مقام معظم رهبری تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع‌ها با اشاره به اهمیت وحدت و همبستگی ملی، اعلام کردند حضورشان در میدان تا زمان صدور دستور مقام معظم رهبری ادامه خواهد داشت.

حاضران همچنین بر حفظ انسجام و همبستگی و آمادگی برای ادامه حضور در صحنه تأکید کردند.