به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسعود پزشکیان در پیامی قهرمانی تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک کشورمان برای سومین بار پی‌درپی در المپیاد جهانی و کسب پنج نشان طلای ارزشمند در رقابت با بیش از ۳۲۰ دانش‌آموز از ۶۶ کشور را مایه خرسندی و افتخار دانست.

رئیس جمهور تصریح کرد: مسئولیت ما در قبال این سرمایه‌های ارزشمند، حمایت بیشتر از نخبگان و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای رشد و شکوفایی آنان است تا افزون بر حضور موفق در عرصه‌های بین‌المللی، دانش و توانایی خود را در مسیر توسعه علمی، پیشرفت کشور و بهبود زندگی مردم میهن خود به کار گیرند.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قهرمانی افتخارآفرین تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک کشورمان برای سومین بار پی‌درپی در نوزدهمین المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک و کسب پنج مدال طلای ارزشمند، در رقابت با بیش از ۳۲۰ دانش‌آموز از ۶۶ کشور جهان، مایه خرسندی و افتخار است.

این موفقیت ارزشمند، نشانه‌ای روشن از ظرفیت علمی و استعداد‌های درخشان نسل جوان کشور است که با دانش و پشتکار، در عرصه‌ی جهانی به رقابت می‌پردازند و شایستگی‌های علمی خود و کشورشان را به نمایش می‌گذارند.

مسئولیت ما در قبال این سرمایه‌های ارزشمند، حمایت بیشتر از نخبگان و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای رشد و شکوفایی آنان است تا افزون بر حضور موفق در عرصه‌های بین‌المللی، دانش و توانایی خود را در مسیر توسعه علمی، پیشرفت کشور و بهبود زندگی مردم میهن خود به کار گیرند.

این موفقیت ارزشمند را به دانش‌آموزان عزیز، خانواده‌های آنان، مربیان و استادان پرتلاش، باشگاه دانش‌پژوهان جوان و همۀ دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت کشور تبریک می‌گویم و از تلاش‌های ارزشمند آنان صمیمانه قدردانی می‌کنم.

امیدوارم این قهرمانی، سرآغاز موفقیت‌های بزرگ‌تر این جوانان شایسته و الهام‌بخش نسل‌های آینده برای پیمودن مسیر علم و ساختن ایرانی آبادتر و پیشرفته‌تر باشد.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران