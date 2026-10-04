به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دبیر سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در جلسه هم اندیشی با هنرمندان حوزه پویانمایی و هوش مصنوعی گفت:در حوزه هوش مصنوعی هنوز نگاه‌های منفی وجود دارد، اینکه انیمیشن و هوش مصنوعی را کنار هم می‌گذاریم به برخی از انیمیشن‌ساز‌ها برمی‌خورد، البته که این دو حوزه تفاوت‌هایی دارد، ولی هوش مصنوعی یک ابزار است و تکنولوژی از اقتضائات روز است که باید از آن بهره ببریم.

حامد جعفری ادامه داد: ما در بنیاد فارابی متولی سینمای کودک‌ونوجوان و خانواده هستیم، اما به دلیل شکل‌گیری بنیاد پویانمایی، دیگر نمی‌توانیم در حوزه انیمیشن ورود کنیم، در این بین باید به این فکر کنیم که سفره انیمیشن کوچک نشود.

جعفری افزود: به نظر می‌رسد اوضاع انیمیشن این روز‌ها خوب نیست و در بخش انیمیشن کوتاه چندان رو به جلو نیستیم، تحلیل من این است که در تضادی که به وجود آمده و در شکل‌گیری نهاد جدید، مراکز قبلی یا پا پس کشیدند یا محدودیت بودجه پیدا کردند، چون تولیدات کاهش پیدا کرده است.

در این جلسه دبیر جشنواره با هنرمندان حوزه انیمیشن که از شرکت‌کنندگان در بخش‌های مختلف سی‌وهشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان هستند، گفت‌و‌گو کرد.

هرکدام از هنرمندان حوزه انیمیشن و فعالان هوش مصنوعی در این نشست صمیمی مشکلات و معضلات حرفه‌ای کار خود را مطرح کردند، مواردی همچون حمایت نکردن از فعالان حوزه انیمیشن و به رسمیت نشناختن هوش مصنوعی از طرف اکثر مراکز و متولیان فرهنگی یکی از مواردی بود که در این جلسه مطرح شد.

عملکرد برخی پلتفرم‌ها در ارتباط با تولیدات انیمیشن نیز یکی از دغدغه‌های اصلی هنرمندان حوزه پویانمایی بود که تقریبا اکثر افراد حاضر در جلسه به آن اشاره کردند.

ساخت بستر فرهنگی ایران‌دوستی برای کودکان و نوجوانان و کمک برای افزایش تولید آثار کوتاه و بلند انیمیشن هم از دیگر مواردی بود که در این جلسه به آنها اشاره شد.