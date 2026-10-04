دانشگاه آزاد اسلامی شیراز؛ دانشگاهی که حالا با ۴۰ سال سابقه، با ۸ دانشکده جامع و پردیس‌ تخصصی‌، پرچمدار علم و مهارت در قلب فرهنگی ایران است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز؛ دانشگاهی که حالا با ۴۰ سال سابقه، با ۸ دانشکده جامع و پردیس‌ تخصصی‌اش، از دانشکده هنر و معماری گرفته تا دانشکده دندانپزشکی و دانشکده مهارت، پرچمدار علم و مهارت در قلب فرهنگی ایران است.

این مرکز آموزشی با ۳۱ هزار دانشجو، نه تنها بر آموزش عمومی، که هدف‌گذاری خود را بر توسعه تحصیلات تکمیلی، یعنی ارشد و دکترا متمرکز کرده است تا قله‌های علم را زودتر فتح کند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_56719650"><script type="text/JavaScript" src="https://www.irib-news.ir/fa/news/play/embed/5930099/56719650?width=600&height=350"></script></div> بیش از ۳۸۰ رشته تحصیلی در مقاطع مختلف، ۲۱ نشریه علمی-پژوهشی، ۲۶ انجمن علمی فعال و برگزاری سالانه ۵ همایش ملی و بین‌المللی؛ با ثبت بیش از ۲۷۰۰ فعالیت تخصصی در این انجمن‌ها، دانشگاه آزاد شیراز را به یک کارخانه متخصص سازیِ حرفه‌ای تبدیل کرده است.

دانشگاهی که نه فقط مدال‌های علمی، که مدال‌های افتخارِ میهن‌پرستی را با تقدیم ۳۵۰ شهید، بر سینه تاریخ شیراز سنجاق کرده است.

حالا از ۲۱ شهریور، با آغاز سال تحصیلی جدید، دوباره درهای کلاس‌ها به روی مشتاقان دانش باز شده است. دانشگاه آزاد شیراز، با کوله‌باری از تجربه و نگاهی رو به آینده، همچنان استوار ایستاده است؛ استوارتر از همیشه برای ساختن آینده ایران.»