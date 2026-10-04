به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلسه هیئت دولت عصر امروز یکشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد و در جریان آن، مهم‌ترین موضوعات اجرایی و سیاست‌های دولت در حوزه‌های مختلف مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

رئیس‌جمهور در این جلسه با قدردانی از تلاش‌ها و افتخارآفرینی ورزشکاران و مدال‌آوران کشور در مسابقات آسیایی ژاپن و همچنین درخشش دانش‌آموزان در المپیاد نجوم، کسب این موفقیت‌ها را موجب خرسندی ملت ایران دانست و اظهار کرد: در شرایطی که کشور با مسائل و چالش‌های مختلف مواجه است، کسب چنین دستاورد‌هایی از سوی جوانان و نوجوانان کشور شایسته تقدیر و حمایت جدی است.

پزشکیان بر ضرورت فراهم کردن زمینه مناسب برای استقبال شایسته از قهرمانان ملی تأکید کرد و از وزیر ورزش و جوانان و وزیر کشور خواست با هماهنگی استانداران، برنامه‌ریزی لازم برای برگزاری مراسم استقبال شایسته از ورزشکاران مدال‌آور و افتخارآفرین کشور در استان‌های محل زندگی آنان انجام شود.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به ضرورت استمرار حمایت از قهرمانان ملی پس از پایان دوران قهرمانی، تصریح کرد: نباید اجازه داد ورزشکارانی که برای کشور افتخارآفرینی کرده‌اند، پس از پایان دوران قهرمانی در مسیر زندگی با مشکلات مواجه شده یا در چرخه مسائل روزمره فراموش شوند. حمایت از قهرمانان نباید صرفاً به دوران فعالیت حرفه‌ای آنان محدود شود و لازم است پس از این دوره نیز مورد توجه و حمایت ویژه قرار گیرند.

پزشکیان در همین راستا، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر ورزش و جوانان را مأمور کرد با همکاری یکدیگر، طرح و برنامه‌ای جامع برای حمایت پایدار از قهرمانان و مدال‌آوران کشور در دوران پس از قهرمانی تدوین و ارائه کنند.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت بازنگری در نحوه تخصیص منابع و اولویت‌بندی رشته‌های ورزشی تأکید کرد و گفت باید توجه ویژه‌ای به رشته‌هایی شود که ظرفیت بیشتری برای کسب مدال و افتخارآفرینی در عرصه‌های بین‌المللی دارند.

پزشکیان با اشاره به ضرورت بهره‌وری بیشتر از منابع و امکانات موجود در حوزه ورزش، خواستار اتخاذ رویکردی هدفمند در سیاست‌گذاری و تخصیص اعتبارات شد و تأکید کرد: در برخی رشته‌ها با وجود صرف منابع قابل توجه، دستاورد قابل‌توجهی برای کشور حاصل نمی‌شود، در حالی که در برخی رشته‌ها با هزینه‌های به‌مراتب کمتر، افتخارات و مدال‌های بیشتری برای ایران به دست می‌آید. از این رو، سیاست‌گذاری در حوزه ورزش باید مبتنی بر ظرفیت‌ها، نتایج، مزیت‌های ملی و بهره‌وری منابع باشد.

در ادامه جلسه وزیر ورزش و جوانان گزارشی جامع از وضعیت تیم‌های اعزامی جمهوری اسلامی ایران به رقابت‌های آسیایی ژاپن و آخرین وضعیت ورزشکاران اعزامی ارائه کرد.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از جلسه هیئت دولت، بر ضرورت اتخاذ تدابیر هماهنگ برای تثبیت قیمت کالا‌های مشمول طرح کالابرگ تأکید کرد.

بر این اساس مسعود پزشکیان دستور تشکیل کمیته‌ای متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر کشور و شهردار تهران را صادر کرد تا با بررسی ابعاد مختلف موضوع، سازوکار‌های لازم برای تثبیت قیمت کالا‌های مشمول کالابرگ را تدوین و زمینه اجرای هماهنگ این سیاست در سراسر کشور فراهم شود.

رئیس‌جمهور همچنین بر استفاده از ظرفیت مدیریت شهری و هماهنگی شهرداری‌ها در استان‌های مختلف برای اجرای مؤثر این برنامه تأکید کرد.

پزشکیان همچنین با تأکید مجدد بر اجرای طرح «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» در دستگاه‌های اجرایی، خواستار همراهی و مشارکت کارکنان دستگاه‌های دولتی برای تکمیل و نهادینه‌سازی این طرح شد.

در ادامه جلسه هیئت دولت، پنج مصوبه در حوزه‌های بین‌المللی، جبران خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی، همکاری‌های حقوقی، حمایت از نخبگان ایرانی خارج از کشور و ساماندهی مداخلات دستگاه‌های اجرایی در محلات و حاشیه شهر‌ها به تصویب رسید.

بر اساس یکی از مصوبات، حق عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد برای سال ۲۰۲۶ اختصاص یافت.

همچنین هیئت دولت با اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارت‌های ناشی از سیل و تگرگ در اماکن مسکونی شهرستان‌های آسیب‌دیده در استان‌های خراسان رضوی و ایلام موافقت کرد تا بخشی از خسارت‌های واردشده به شهروندان این مناطق جبران شود.

در ادامه، وزارت دادگستری مجوز مذاکره پیش از امضا و امضای موقت موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی میان جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان را دریافت کرد. این مصوبه در راستای توسعه همکاری‌های حقوقی و قضایی میان دو کشور به تصویب رسید.

هیئت دولت همچنین آیین‌نامه اجرایی ماده (۲) قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور را تصویب کرد. این آیین‌نامه با هدف تسهیل جذب و به‌کارگیری نخبگان ایرانی خارج از کشور در مراکز آموزشی و پژوهشی، شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و سایر دستگاه‌های اجرایی تدوین شده است و زمینه حضور مؤثرتر ظرفیت‌های علمی و تخصصی ایرانیان خارج از کشور در فرآیند توسعه کشور را فراهم می‌کند.

در یکی دیگر از مصوبات، آیین‌نامه اجرایی تبصره بند «ث» ماده (۸۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب رسید. این آیین‌نامه نحوه مداخله یکپارچه دستگاه‌های اجرایی در محلات و حاشیه شهر‌ها با استفاده از ظرفیت حلقه‌های میانی را مشخص می‌کند و بر هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول در مواجهه با مسائل و آسیب‌های اجتماعی و توسعه‌ای این مناطق تأکید دارد.