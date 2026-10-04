به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: در ساعت ۱۶ امروز یک شنبه دوازدهم مهر، گزارش آتش سوزی در یکی از مزارع کشاورزی در منطقه کریشان سه اهواز به سامانه ۱۲۵ اطلاع رسانی شد.

بابک ربیعی افزود: بلافاصله نیرو‌های آتش نشانی با تجهیزات خاموش کننده آتش به محل حادثه اعزام شدند و توانستند در کوتاه‌ترین زمان حریق را مهار و خاموش نمایند.

وی ادامه داد: این حادثه به علت بی احتیاطی در استفاده از مواد سوختنی رخ داد که منجر به آتش گرفتن یک خودرو وانت شد و خوشبختانه به کسی آسیبی وارد نشد.