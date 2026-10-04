همزمان با شانزدهمین دوره مسابقات قرآن و نماز وزارت نیرو، آثار برگزیده هنرمندان عرصه هنر دیجیتال در ساری به نمایش درآمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نخستین نمایشگاه آثار قرآنی تولیدشده با بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی، همزمان با برگزاری شانزدهمین دوره مسابقات قرآن و نماز وزارت نیرو، هشتم مهرماه در ساری برپا شد.

حجت‌الاسلام علی حجازی‌کولایی، دبیر انسجام‌بخشی فرهنگی و دینی صنعت آب و برق مازندران گفت: این رویداد فرهنگی و هنری به همت گروه فرهنگی هنری «هشت» و در حاشیه شانزدهمین دوره مسابقات قرآن و نماز وزارت نیرو، به میزبانی شرکت تولید نیروی برق حرارتی شهید سلیمی مازندران در سالن همایش آب منطقه‌ای استان برگزار شد.

وی افزود: هنرمندان فعال حوزه دیجیتال از سراسر کشور با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی، آثار هنری خود را با محوریت مفاهیم و مضامین قرآنی خلق و به دبیرخانه نمایشگاه ارسال کردند که پس از داوری و ارزیابی فنی و محتوایی، آثار منتخب در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفت.

حجازی گفت: تبیین ظرفیت‌های فناوری هوش مصنوعی در خدمت هنر و مفاهیم قرآنی و ایجاد بستری برای بروز خلاقیت هنرمندان عرصه هنر دیجیتال، از اهداف اصلی برپایی این نمایشگاه است.

وی افزود: آثار علیرضا کاظمی میانرودی، محمدمهدی کاظمی میانرودی، یاسین قادری، هادی خدادادی، مائده سادات عباس‌زاده آرانی، مهدی دهقان، نسیبه عیوضی، معصومه عابدین‌زاده، فاطمه‌زهرا جعفری، محمدرضا رمضان‌زاده، الهام اسکویی، نفیسه عرب‌عامری، مژده مهدویان، نجمه‌السادات سیدی، زینب قراچولوی، زهرا سرافرازی و مهدی مطلب‌زاده در این نمایشگاه به نمایش درآمد.

این مسئول فرهنگی با بیان اینکه این رویداد می‌تواند گامی نوآورانه برای پیوند میان هنر فاخر قرآنی و فناوری‌های نوین باشد، افزود: معرفی توانمندی هنرمندان این عرصه، چشم‌انداز تازه‌ای را در توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی با استفاده از ابزارهای روز به تصویر می‌کشد.