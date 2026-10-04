رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان قم و رئیس شعب بانک ملی استان قم از پرداخت حدود ۱۳۸ هزار فقره تسهیلات به ارزش ۴۲.۹ همت از ابتدای امسال در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سید رسول میرخلفی گفت: از حدود ۱۳۸ هزار فقره تسهیلات، حدود ۱۰۶ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه به ارزش ۱۲.۹ همت پرداخت شده است.

وی افزود: تسهیلات قرض‌الحسنه در بخش‌های مختلف از جمله ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن پرداخت شده و تاکنون حدود ۶ هزار فقره تسهیلات ازدواج و حدود ۷ هزار فقره تسهیلات فرزندآوری به متقاضیان پرداخت شده است.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان قم با اشاره به ضرورت مشارکت همه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات گفت: بانک‌های دولتی، به‌ویژه بانک‌های بزرگ، سهم بیشتری در پرداخت تسهیلات دارند و انتظار می‌رود بانک‌های خصوصی نیز در پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن مشارکت بیشتری داشته باشند.

میرخلفی افزود: افزایش مشارکت بانک‌های خصوصی می‌تواند موجب تسریع در پرداخت تسهیلات به متقاضیانی شود که در صف دریافت تسهیلات قرار دارند.

وی درباره پرداخت تسهیلات به واحد‌های آسیب‌دیده نیز گفت: واحد‌هایی که میزان خسارت آنها کمتر از یک همت بوده، برای تشکیل پرونده به بانک‌ها معرفی شده‌اند و پرداخت تسهیلات به برخی از این واحد‌ها نیز آغاز شده است.

رئیس شعب بانک ملی استان قم افزود: پرونده واحد‌هایی که میزان خسارت آنها بیش از یک همت است نیز پس از تکمیل در استان، برای تصویب نهایی به مرکز ارسال شده و پیگیری‌ها برای تسریع در روند تصویب و پرداخت این تسهیلات ادامه دارد.

میرخلفی همچنین با اشاره به ضرورت بازگشت منابع بانکی به چرخه اقتصادی استان گفت: بانک‌های خصوصی نیز در کنار بانک‌های دولتی باید متناسب با منابعی که در استان جذب می‌کنند، در پرداخت تسهیلات به مردم و واحد‌های تولیدی و اقتصادی استان مشارکت داشته باشند.

وی تأکید کرد: با افزایش همکاری و مشارکت شبکه بانکی، می‌توان روند پرداخت تسهیلات را تسریع و زمینه استفاده بیشتر مردم از ظرفیت‌های قانونی تسهیلات بانکی را فراهم کرد.