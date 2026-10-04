به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر وقوع حادثه آتش سوزی در یک واحد صنفی واقع در خیابان بهارستان غربی، جنب ایستگاه مترو بهارستان آتش نشانان به محل حادثه اعزام شدند.

مجتبی دهقانی ادامه داد: در این حادثه شدت انفجار موجب شکسته شدن شیشه‌های این واحد و مصدومیت سه نفر شد.

وی با بیان اینکه نیرو‌های آتش‌نشانی پس از حضور در محل نسبت به بررسی وضعیت واحد صنفی و محیط پیرامون آن اقدام کردند، افزود: علت دقیق وقوع انفجار و جزئیات مربوط به آن پس از بررسی کارشناسان اعلام خواهد شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: رعایت نکات ایمنی در واحد‌های صنفی و تعمیرگاهی و بررسی دوره‌ای تجهیزات و تأسیسات می‌تواند از وقوع حوادث مشابه جلوگیری کند.