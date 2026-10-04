رئیس اداره پست آبادان از رفع وقفه دو هفته‌ای در توزیع مرسولات پستی این شهرستان و آغاز فعالیت پیمانکار جدید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ تحویل ندادن بسته های پستی درب منازل موضوعی است که برخی از شهروندان در تماس با تحریریه خبر آبادان خواستار پیگیری آن شدند این موضوع را احمد مکاری رئیس اداره پست آبادان پیگیر شدیم که گفت: به‌دلیل پایان قرارداد پیمانکار قبلی و طی شدن فرآیند انعقاد قرارداد جدید، توزیع مرسولات پستی در آبادان حدود دو هفته با وقفه مواجه شد.

وی افزود: با پیگیری شرکت ملی پست، قرارداد پیمانکار جدید نهایی و ابلاغ شده و روند توزیع مرسولات از امروز از سر گرفته شده است.

رئیس اداره پست آبادان گفت: با استقرار پیمانکار جدید، مرسولات پستی به‌صورت روزانه و درب منازل شهروندان توزیع خواهد شد.

مکاری همچنین از اضافه شدن یک دستگاه خودرو به ناوگان شهری پست آبادان خبر داد و افزود: این خودرو با هدف تقویت روند توزیع و ارائه خدمات بهتر به شهروندان به ناوگان پستی شهرستان اضافه شده است.

وی در ادامه درباره گلایه‌های شهروندان از تأیید چندباره کدپستی توضیح داد: کدهای پستی که پس از سال ۱۳۹۲ در سامانه ملی «جی‌نف» ثبت و تأیید شده‌اند، ثابت هستند و تغییر نمی‌کنند؛ با این حال، کدهای پستی قدیمی‌تر ممکن است در جریان اجرای طرح جی‌نف تغییر کرده باشند.

رئیس اداره پست آبادان ادامه داد: شهروندانی که کدپستی قدیمی دارند می‌توانند با ارائه تأییدیه قبلی خود به اداره پست مرکزی آبادان، کدپستی جدید را به‌صورت رایگان دریافت کنند.

مکاری تأکید کرد: تعریف، تخصیص و تأیید کدهای پستی به‌طور کامل بر عهده اداره پست است.