معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) بر همکاری سازنده این نهاد و جمعیت هلال‌احمر در اجرای طرح یاس (یاران آینده‌ساز) با هدف ارایه خدمات شایسته‌تر به خانواده‌های زیر پوشش و جامعه هدف تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، حجت‌الاسلام مهدی متقی‌فر روز یکشنبه در آیین راه اندازی دفتر تشکل یاس کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه ۲ اردبیل توجه همه جانبه به جنبه‌های فکری و تربیتی مددجویان، را خواستار شد و استعداد‌های برتر و نخبگان را سرمایه‌های ارزشمند این نهاد عنوان کرد.

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان اردبیل نیز در این برنامه گفت: تشکل‌های مردمی و جوانان، بازوان توانمند نظام در عرصه خدمت‌رسانی به قشر‌های نیازمند جامعه هستند و هم‌افزایی کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر می‌تواند زمینه‌ساز ارائه خدمات گسترده‌تر و موثرتر باشد.

سیدعلی حجتی با اشاره به نقش جوانان در پیشبرد هدف‌های بشردوستانه هلال احمر افزود: جوانان با انگیزه، نشاط و خلاقیت خود ظرفیت‌های ارزشمندی برای خدمت‌رسانی دارند و حضور آنان در تشکل‌های مردم نهاد همچون یاس، بستری مناسب برای پرورش روحیه داوطلبانه، از خود گذشتگی و نوع‌دوستی فراهم می‌کند.

وی با تاکید بر اهمیت توسعه فعالیت‌های بشردوستانه، راه‌اندازی دفتر تشکل یاس را گامی موثر در تقویت همکاری‌های بین‌بخشی میان نهاد‌های خدمت‌رسان دانست.

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان اردبیل ادامه داد: دفاتر تشکل یاس با هدف ارائه خدمات حمایتی، فرهنگی و اجتماعی به اعضای طرح یاس (دختران ۲۰ تا ۴۰ سال) راه اندازی می‌شود.

حجتی گفت: ارائه آموزش‌های مورد نیاز در مورد شیوه‌های رویارویی با بحران‌ها و بلایای طبیعی از جمله مزیت‌های طرح یاس است و فعالان در خانه‌های هلال وارد در بحران‌های احتمالی می‌توانند خود، خانواده و سپس اعضای محله را نجات دهند.