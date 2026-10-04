سجاد صاحبقرانی در ادامه سخنان خود با استناد به دیدگاه‌ های مقام معظم رهبری، تأکید کرد: همان‌ طور که امام شهید در خصوص عملیات طوفان الاقصی فرمودند، این عملیات آغازگر فرآیند آمریکا زدایی از منطقه است.

وی افزود: جریان طوفان الاقصی نیازمند روشنگری گسترده در میان جوامع هدف و مردم مبعوث شده در خیابان‌ ها است.

نمایندگانی از کشورهای مختلف از جمله آفریقا، پاکستان، افغانستان و هند، در مشهد مقدس

صاحبقرانی با اشاره به برنامه‌ های اجرایی این گردهمایی تصریح کرد: در همین راستا، چهل نقطه از شهر مشهد به عنوان جامعه هدف برای فعالیت‌ های مبلغان کشورهای اسلامی انتخاب شده است.

صاحبقرانی همچنین با اشاره به اینکه روز چهارشنبه این هفته، سومین سالگرد آغاز عملیات طوفان الاقصی است، گفت: مبلغان بین‌ المللی در قالب اجتماعات شبانه، به تبیین ابعاد مختلف این عملیات و تأثیرات راهبردی آن در روند آمریکا زدایی از منطقه خواهند پرداخت.

گردهمایی بین‌ المللی مبلغان کشورهای اسلامی در مشهد با حضور نمایندگانی از کشورهای مختلف از جمله: پاکستان، افغانستان و هند و کشورهای آفریقایی برگزار شد.