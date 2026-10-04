به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سرهنگ مظفری اظهارداشت: در پی دریافت اطلاعاتی درباره انتقال محموله‌های غیرمجاز در محور‌های مواصلاتی قروه، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی پاسگاه وینسار قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی با انجام اقدامات فنی موفق به شناسائی این محموله شدند که با هماهنگی قضائی در بازرسی از آن یک تن گوشت غیرمجاز و فاقد پروانه بهداشتی به ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد ریال کشف گردید.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه گفت: در این خصوص یک متهم دستگیر و خودرو نیز توقیف شد.

سزهنگ مظفری در پایان با تاکید بر رصد محور‌های مواصلاتی و برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز تصریح کرد: موضوع سلامت و امنیت شهروندان با جدیت دنبال می‌کند.