\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0645\u0631\u062c\u0627\u0646 \u0637\u0631\u06cc\u06a9 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0627\u062f\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u06cc \u0627\u062f\u0627\u0631\u0647\u200c\u06a9\u0644 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u200c \u0648\u200c \u0627\u0631\u0634\u0627\u062f \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a:\u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0641\u06cc\u0644\u0645\u200c\u0647\u0627 \u062a\u0627 \u06f1\u06f5 \u0645\u0647\u0631 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0627\u0631\u062f.\n