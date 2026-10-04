فرمانده منطقه پدافند هوایی شمال‌ غرب ارتش گفت:تجربه‌های ارزشمند بازنشستگان و پیشکسوتان پدافند هوایی سرمایه‌ای ماندگار برای ارتش و جامعه است و باید زمینه استفاده از این ظرفیت ارزشمند بیش از پیش فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، امیر سرتیپ دوم جعفر صالح در مراسم تجلیل از اعضای وابسته و بازنشستگان یگان پدافندی با اشاره به نقش مهم پدافند هوایی در صیانت از آسمان کشور اظهار کرد: کارکنان پدافند هوایی مسئولیت خطیر و مهمی را بر عهده دارند که شاید ابعاد آن برای همگان آشکار نباشد، اما آثار آن در ایجاد آرامش برای مردم و تأمین امنیت کشور نمایان است.

وی افزود: برخورداری از تجهیزات و سامانه‌های پیشرفته، بدون بهره‌مندی از نیروی انسانی کارآزموده، متعهد و توانمند نمی‌تواند به تحقق مطلوب ماموریت‌ها منجر شود.

فرمانده منطقه پدافند هوایی شمال‌غرب ارتش با اشاره به نقش‌آفرینی جوانان ایران اسلامی در عرصه‌های دفاعی تصریح کرد: شجاعت و ایستادگی جوانان این مرزوبوم در حوادث و عرصه‌های دفاعی اخیر نشان داد که نسل جوان کشور همچنان با روحیه‌ای انقلابی و مسئولیت‌پذیر، آماده دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور است.

امیر سرتیپ دوم صالح پیشکسوتان و اعضای وابسته پدافند هوایی را گنجینه‌ای ارزشمند از تجربه و دانش دانست و خاطرنشان کرد: انتقال تجربیات و روایت صحیح پیشکسوتان از سال‌های خدمت می‌تواند نسل جوان را برای پذیرش مسئولیت‌های مهم و ایفای نقش موثر در آینده آماده کند.

وی ادامه داد: تجربه‌های ارزشمند بازنشستگان و پیشکسوتان پدافند هوایی، سرمایه‌ای ماندگار برای ارتش و جامعه است و باید زمینه استفاده از این ظرفیت ارزشمند بیش از پیش فراهم شود.

فرمانده منطقه پدافند هوایی شمال‌غرب ارتش در با تأکید بر جایگاه پیشکسوتان در فرهنگ خدمت و ایثار گفت: رفتار، منش و نگاه پیشکسوتان ارتش در مسیر خدمت به میهن، جلوه‌ای از ایثار بی‌صدا و بی‌ادعاست؛ ایثاری که در آن آمادگی برای خدمت و دفاع از کشور، همواره بخشی از هویت آنان بوده است.