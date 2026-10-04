رتبه اول و سوم شازند و اراک در کشور با ثبت شمار روز‌های آلاینده؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نیازمند صرفه جویی در مصرف گاز در سرمای امسال هستیم.

معاون امور عمرانی استانداری مرکزی در نشست کاهش آلودگی هوای استان با بیان این مطلب، افزود: از سویی به دلیل کاهش منابع گاز و از سوی دیگر فصل سرما ما را ملزم به صرفه جویی در مصرف گاز هستیم.

قدرت الله ابک با بیان اینکه هر گونه مصرف اضافه در این مدت باید قطع شود، گفت: موضوع دیگر نشست، کاهش سوخت کم آلاینده نیروگاه شازند است که برای افزایش سهمیه این نیروگاه باید تلاش ملی داشته باشیم.

امیر انصاری مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان هم باید بیان اینکه روز‌های الاینده در اراک نسبت به پارسال همین زمان چند روز کاهش یافته است، گفت: با این حال این شهر در میان شهر‌های کشور رتبه سوم در تعداد روز‌های آلاینده را دارد.

او افزود: همچنین در این مدت شهرستان شازند آلاینده‌ترین شهر کشور بوده است.