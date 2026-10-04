

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما, این نمایشگاه در چارچوب مجموعه برنامه‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آستاراخان و با همکاری نهادهای فرهنگی دو طرف برپا شده ومجموعه‌ای از آثار مرتبط با تاریخ، فرهنگ، ادبیات و هنر ایران را در معرض دید علاقه‌مندان قرار داد.

در بخش‌های مختلف نمایشگاه، آثار نویسندگان و شاعران کلاسیک و معاصر ایران، ترجمه آثار فارسی به زبان روسی و همچنین آثاری از نویسندگان و اندیشمندان روسیه که به فارسی ترجمه شده‌اند، ارائه شده است. بخشی از این مجموعه نیز به معرفی فرهنگ، سنت‌ها و پیشینه تاریخی ایران اختصاص دارد.

جلال کاظمی سفیر جمهوری اسلامی ایران در جریان بازدید از این نمایشگاه، با بخش‌های مختلف آن آشنا شد و بر اهمیت توسعه تعاملات فرهنگی و ادبی میان ایران و روسیه تأکید کرد.

این نمایشگاه همچنین فرصتی برای معرفی بخشی از ظرفیت‌های فرهنگی و ادبی جمهوری اسلامی ایران و آشنایی مخاطبان روس با میراث مکتوب، ادبیات و فرهنگ ایران فراهم کرده است.

برگزاری نمایشگاه عکس ایران، اجرای گروه موسیقی سنتی، برگزاری جشنواره سینمای ایران نیز بخشی دیگر از برنامه‌های هفته فرهنگی در آستراخان است.