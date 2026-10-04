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نمایشگاه فرهنگ و ادبیات جمهوری اسلامی ایران در آستاراخان با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما, این نمایشگاه در چارچوب مجموعه برنامههای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آستاراخان و با همکاری نهادهای فرهنگی دو طرف برپا شده ومجموعهای از آثار مرتبط با تاریخ، فرهنگ، ادبیات و هنر ایران را در معرض دید علاقهمندان قرار داد.
در بخشهای مختلف نمایشگاه، آثار نویسندگان و شاعران کلاسیک و معاصر ایران، ترجمه آثار فارسی به زبان روسی و همچنین آثاری از نویسندگان و اندیشمندان روسیه که به فارسی ترجمه شدهاند، ارائه شده است. بخشی از این مجموعه نیز به معرفی فرهنگ، سنتها و پیشینه تاریخی ایران اختصاص دارد.
جلال کاظمی سفیر جمهوری اسلامی ایران در جریان بازدید از این نمایشگاه، با بخشهای مختلف آن آشنا شد و بر اهمیت توسعه تعاملات فرهنگی و ادبی میان ایران و روسیه تأکید کرد.
این نمایشگاه همچنین فرصتی برای معرفی بخشی از ظرفیتهای فرهنگی و ادبی جمهوری اسلامی ایران و آشنایی مخاطبان روس با میراث مکتوب، ادبیات و فرهنگ ایران فراهم کرده است.
برگزاری نمایشگاه عکس ایران، اجرای گروه موسیقی سنتی، برگزاری جشنواره سینمای ایران نیز بخشی دیگر از برنامههای هفته فرهنگی در آستراخان است.