نخستین مرکز همودیالیز بخش خصوصی در آبیک با هدف جبران کمبود تخت‌های درمانی استان به بهره‌برداری رسید؛ مرکزی که تمامی خدمات آن به صورت رایگان و تحت پوشش بیمه به بیماران ارائه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، آیین افتتاح نخستین مرکز تخصصی همودیالیز بخش خصوصی استان در شهرستان آبیک با حضور مسئولان استانی و دانشگاهی برگزار شد.

قافله‌باشی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین در این مراسم با اشاره به چالش‌های حوزه درمان استان اظهار داشت: «یکی از مشکلات اصلی حوزه سلامت استان، کمبود تعداد تخت‌های دیالیزی است و متأسفانه در این شاخص از میانگین کشوری عقب‌تر هستیم.»

وی با تشریح وضعیت موجود افزود: به طور استاندارد باید به ازای هر چهار تخت بیمارستانی، یک تخت دیالیز فعال داشته باشیم، اما این نسبت در استان قزوین در حال افزایش به عدد ۶ است؛ وضعیتی که مشکلات و رنج مضاعفی را برای بیماران دیالیزی به همراه دارد، به ویژه آنکه هر ساله شاهد رشد ۵ درصدی جمعیت بیماران دیالیزی در استان هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان با تأکید بر اینکه منابع مالی، توان خدمتی و زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی دانشگاه محدود است، تصریح کرد: با توجه به روند رو‌به‌رشدمان بیماران، اعتبارات دولتی به تنهایی پاسخگوی نیاز‌ها نیست و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در این زمینه نه تنها یک گزینه، بلکه یک ضرورت و راهکار راهگشاست.

قافله‌باشی ضمن اعلام استقبال از حضور سرمایه‌گذاران و بخش‌های خصوصی در تمامی حوزه‌های درمان استان و شهرستان‌ها، یادآور شد: حضور بخش خصوصی در این عرصه می‌تواند به ارتقای سطح کیفی خدمات درمانی، کاهش دغدغه‌ها و تسهیل روند درمان بیماران کمک شایانی کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این مرکز تخصصی همودیالیز متعلق به بخش خصوصی است، اما تمامی خدمات خود را به صورت رایگان و با تکیه بر طرف‌قرارداد بودن با بیمه‌ها به مراجعان ارائه می‌دهد و هزینه‌های درمانی بیماران دیالیزی را به طور کامل پوشش می‌دهد.