مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای آبادان با ارائه آموزش‌های مهارتی و عملی، جوانان و گروه‌های مختلف جامعه را برای ورود به بازار کار و دستیابی به اشتغال پایدار آماده می‌کنند.

آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای، مسیری برای ورود به بازار کار در آبادان

آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای، مسیری برای ورود به بازار کار در آبادان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در کارگاه‌های فنی و حرفه‌ای آبادان، آموزش تنها به مباحث تئوری محدود نمی‌شود و هنرجویان با حضور در کارگاه‌های عملی، مهارت‌های مورد نیاز بازار کار را به صورت واقعی فرا می‌گیرند.

مرکز شماره ۲ خلیج فارس آبادان یکی از مراکز فعال آموزش فنی و حرفه‌ای است که رشته‌هایی مانند تعمیر کولر و اسپلیت را ارائه می‌کند؛ رشته‌ای که به گفته هنرجویان، با توجه به شرایط اقلیمی جنوب کشور از بازار کار مناسبی برخوردار است.

یکی از هنرجویان این مرکز گفت: تجهیزات کارگاه کامل است و فضای آموزشی مناسبی دارد و هزینه آموزش نیز در مقایسه با آموزشگاه‌های آزاد پایین‌تر است.

هنرجویان رشته‌های تأسیسات در این دوره‌ها با مباحث مختلفی از جمله لوله‌کشی، بدنه‌سازی، برق ساختمان، قطعات الکتریکی و راه‌اندازی تجهیزات آشنا می‌شوند.

کارگاه جوشکاری فنی و حرفه‌ای نیز از دیگر کارگاه‌های پرطرفدار آبادان است که آموزش‌های تخصصی در زمینه جوشکاری برق، آرگون، CO2 و بازسازی جوش را در سطوح مختلف ارائه می‌دهد.

مسئولان فنی و حرفه‌ای آبادان نیز هدف از برگزاری این دوره‌ها را علاوه بر آموزش مهارت‌های کاربردی، شناسایی و پرورش استعدادهای مهارتی برای حضور در مسابقات مهارت در سطح استانی، کشوری و جهانی عنوان می‌کنند.

پس از گذراندن دوره‌های آموزشی، کارآموزان یک دوره کارورزی را نیز پشت سر می‌گذارند تا با شرایط واقعی محیط کار و فعالیت در صنایع آشنا شوند و زمینه برای ورود آنان به بازار کار فراهم شود.

در حال حاضر ۱۲۰ آموزشگاه آزاد و سه مرکز دولتی فنی و حرفه‌ای در آبادان به ۱۹ گروه هدف، خدمات آموزشی و مهارتی ارائه می‌کنند.

هزینه آموزش در مراکز دولتی فنی و حرفه‌ای نیز بر اساس دهک‌بندی خانوارها تعیین می‌شود؛ به گونه‌ای که دهک‌های یک تا سه از پرداخت هزینه آموزش معاف هستند و هزینه آموزش برای دهک‌های چهار تا ۱۰ به صورت پلکانی افزایش می‌یابد.

این آموزش‌ها محدود به گروه خاصی نیست و دانش‌آموزان، دانشجویان، سربازان، شاغلان و دیگر گروه‌های هدف می‌توانند از ظرفیت مراکز فنی و حرفه‌ای برای کسب مهارت و افزایش توانمندی‌های شغلی خود استفاده کنند.

کارگاه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای آبادان با تمرکز بر آموزش‌های عملی و کاربردی، تلاش می‌کنند جوانان را برای ورود به بازار کار و دستیابی به اشتغال پایدار آماده کنند.