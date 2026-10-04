هفته ملی کودک، ۵۰۰ برنامه فرهنگی، هنری و آموزشی در نقاط مختلف کهگیلویه و بویراحمد اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان در نشست هماهنگی برنامه‌ریزی هفته ملی کودک با اشاره به نامگذاری ۱۵ تا ۲۱ مهر به عنوان هفته ملی کودک گفت: امسال ۵۰۰ فعالیت متنوع با هدف گرامیداشت این هفته و با رویکرد محله‌محور و روستامحور در سطح استان پیش‌بینی شده است.

سلیمان شهبازی افزود: توجه به عدالت در دسترسی کودکان و نوجوانان به خدمات فرهنگی از اولویت‌های برنامه‌های امسال است و در همین راستا، اجرای برنامه‌ها با اعزام «تماشاخانه سیار» به مناطق مختلف استان آغاز می‌شود.

وی گفت: این کاروان فرهنگی با حضور در مناطق دوردست، از بنستان پاتاوه تا مناطق کوهستانی پشت‌کوه برنامه‌های شاد، فرهنگی و آموزشی را برای کودکان و نوجوانان اجرا می‌کند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همچنین به برگزاری مسابقه قصه‌نویسی مأموریت ماکان به عنوان یکی از برنامه‌های شاخص هفته ملی کودک اشاره کرد و افزود: ۴ هزار و ۵۰۰ اثر به دبیرخانه این مسابقه ارسال شد که پس از انجام مراحل داوری، ۳۰ نفر به عنوان برگزیدگان نهایی معرفی و تجلیل می‌شوند.

شهبازی ابراز امیدواری کرد؛ اجرای برنامه‌های هفته ملی کودک زمینه افزایش نشاط، شادی و رشد خلاقیت کودکان و نوجوانان استان را فراهم کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست با اشاره به شعار هفته ملی کودک با عنوان «لبخند کودکان، الفبای وطن» گفت: توجه به جایگاه و حقوق کودکان و برنامه‌ریزی برای تربیت نسل آینده، مسئولیتی مهم برای همه دستگاه‌های اجرایی است.

فتاح محمدی با هشدار نسبت به تهدیدهای فضای مجازی و رسانه‌ای افزود: نوجوانان امروز در معرض بمباران فکری، ذهنی و روانی قرار دارند و متولیان حوزه کودک و نوجوان باید برای مقابله با این هجمه‌ها، برنامه‌هایی شاد، جذاب، مشارکت‌محور و متناسب با نیازهای روز طراحی و اجرا کنند.

وی بر استفاده از الگوهای موفق ایرانی ـ اسلامی در برنامه‌های فرهنگی تأکید کرد و گفت: نهادهای اثرگذار، به‌ویژه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، باید با بهره‌گیری از فرهنگ ایثار و شهادت، زمینه تقویت هویت ملی و دینی کودکان و نوجوانان را فراهم کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در قالب‌های هنری و قصه‌گویی برای کودکان می‌تواند تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد و لازم است با مستندسازی و روایت زندگی فرزندان شهدا، الگوهای اخلاقی و رفتاری مناسب به نسل جدید معرفی شود.

محمدی با قدردانی از تلاش‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در برگزاری برنامه‌های هفته ملی کودک تصریح کرد: بخش مهمی از مسئولیت امروز دستگاه‌های فرهنگی، توجه به نسل کودک و نوجوانی است که در معرض جنگ روانی قرار دارد و به همین دلیل، تولید محتوای هوشمندانه، اثرگذار و متناسب با اقتضائات روز باید در اولویت قرار گیرد.