دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در شماری از رشته‌های کارشناسی، از طریق آزمون و بر اساس سوابق تحصیلی دانشجو می‌پذیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، پذیرش دانشجو از طریق آزمون در رشته‌های زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، شیمی محض، مدیریت بازرگانی، اقتصاد، مهندسی برق، مهندسی ماشین‌آلات دریایی و مهندسی دریا انجام می‌شود.

همچنین متقاضیان می‌توانند در رشته‌های ریاضیات و کاربردها، زمین‌شناسی، علوم و مهندسی شیلات، علوم و مهندسی محیط زیست، زیست‌شناسی دریا و اقیانوس‌شناسی بر اساس سوابق تحصیلی و بدون شرکت در آزمون پذیرش شوند.

متقاضیان برای اطلاع از شرایط و ضوابط پذیرش، نحوه ثبت‌نام و زمان‌بندی آن می‌توانند به دفترچه راهنمای ثبت‌نام و پذیرش منتشرشده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور و پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر به نشانی kmsu.ac.ir مراجعه کنند.

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر با برخورداری از ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی تخصصی، از مراکز آموزش عالی کشور در حوزه علوم و فنون دریایی است.