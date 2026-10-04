در هفته ملی کودک ۱۹ برنامه فرهنگی، علمی، ورزشی و سرگرمی در هرمزگان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان در نشست خبری گفت: برنامه‌های هفته ملی کودک در هرمزگان با یاد و نام کودکان شهید دبستان شجره طیبه در گلزار شهدای میناب، با شعار "لبخند کودکان - الفبای وطن" از پانزدهم آغاز می‌شود و تا ۲۱ مهر ادامه دارد.

پروین پشتکوهی افزود: یکی از مهمترین ویژگی‌های برنامه‌های این هفته دسترسی کودکان و نوجوانان مناطق کم برخوردار، روستا‌ها، جزایر و مناطق متاثر از جنگ به خدمات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.

وی افزود: در اجرای این برنامه گروه‌های هنری به نام پیک لبخند به روستا‌ها و جزایر می‌روند و برای کودکان و نوجوانان برنامه‌های فرهنگی و تفریحی اجرا می‌کنند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان گفت: مطالبه گری از دستگاه‌های اجرایی برای معرفی، یکی دیگر از مهمترین برنامه‌های این هفته و قدم ماندگار برای کودکان و نوجوانان است.

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پروین پشتکوهی افزود: از هفته گذشته طرح نظرسنجی نیز آغاز شده است که کودکان و نوجوانان می‌توانند با مراجعه با نشانی اینترنتی یا مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهرستان‌ها در این نظر سنجی شرکت کنند.

وی گفت: این نظرسنجی گنجینه بسیار ارزشمندی برای تصمیم گیران استان است تا از علایق و خواسته‌های کودکان آگاه شوند و برای تامین نیاز‌های آنها برنامه ریزی کنند.