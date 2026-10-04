به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری – شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۵ به تاریخ ۶ مهر ۱۴۰۵ و با توجه به اعلام شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، مهلت ثبت نام تمدید شد.

به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تاکنون برای ثبت‌نام اقدام نکرده‌اند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵ نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند؛ لذا ضرورت دارد که متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعۀ دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام، به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبت‌نام اقدام کنند.

ضمناً آن دسته از متقاضیانی که قبلاً نسبت به ثبت‌نام اقدام کرده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل تا روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵، نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.