به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان لامرد گفت: کاروان سلامتی با همکاری اعضای داوطلب هلال احمر این شهرستان در مسجد محله چاه حاج ابول خدمات پزشکی به مراجعه کنندگان ارائه کرد.

حسن مقیمی افزود: در این برنامه؛ خدماتی از جمله پایش قندخون، فشارخون، معاینه و توزیع داروی رایگان با هدف ارتقای سطح سلامت و پیشگیری از بیماری‌ها ارائه شد که ۲۵۰ نفر از این خدمات بهره‌مند شدند.

او در پایان بیان کرد: هدف از اجرای این طرح در راستای رویکرد حمایتی و افزایش دسترسی اقشار مختلف جامعه به خدمات سلامت و بهداشتی بود.