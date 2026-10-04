رئیس شورای حل اختلاف استان خوزستان گفت: با پیگیری‌های مستمر کارگروه مشترک صلح و سازش اداره‌کل زندان‌های استان و شورای حل اختلاف، سه پرونده قصاص نفس با گذشت اولیای دم به صلح و سازش منتهی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام عبدالحمید امانت‌ بهبهانی افزود: دستیابی به صلح در چنین پرونده‌هایی نیازمند پیگیری مستمر، گفتگوی مؤثر و ایجاد فضای اعتماد میان طرفین است و این روند با همراهی اولیای دم و تلاش مجموعه‌های قضایی و اجتماعی به نتیجه می‌رسد.

او درباره روند پیگیری این پرونده‌ها بیان کرد: اعضای کارگروه مشترک صلح و سازش با بهره‌گیری از ظرفیت مسئولان، کارکنان، صلح‌یاران، معتمدان و افراد تأثیرگذار اجتماعی، مذاکرات لازم را دنبال کردند و در نهایت زمینه گذشت در سه پرونده فراهم شد.

رئیس شورای حل اختلاف استان خوزستان با بیان اینکه گذشت اولیای دم، محور اصلی تحقق این سازش‌ها بوده است، ادامه داد: تصمیم خانواده‌های اولیای دم برای گذشت، اقدامی ارزشمند و قابل احترام است که می‌تواند از اجرای حکم قصاص جلوگیری کرده و مسیر پرونده را به سمت بخشایش و بازگشت آرامش به خانواده‌ها هدایت کند.

حجت الاسلام امانت بهبهانی ضمن تشریح نقش کارگروه مشترک صلح و سازش در پرونده‌های قصاص نفس افزود: این کارگروه با حضور و همکاری مجموعه‌های قضایی و زندان‌ها و استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی، پرونده‌های واجد شرایط را به‌صورت مستمر پیگیری می‌کند تا پیش از اجرای حکم، فرصت لازم برای گفت‌و‌گو، جلب رضایت و تحقق سازش فراهم شود.

او همچنین از همکاری مدیرکل زندان‌های خوزستان، معاونت قضایی زندان‌ها، معاونت پیشگیری و اجرایی، مدیریت زندان سپیدار اهواز و سایر مسئولان و کارکنان مرتبط با این پرونده‌ها قدردانی کرد و ادامه داد: هم‌افزایی میان دستگاه قضایی و مجموعه زندان‌ها در کنار ظرفیت معتمدان و افراد مؤثر اجتماعی، می‌تواند روند صلح و سازش در پرونده‌های حساس را تقویت کند.

حجت الاسلام امانت‌ بهبهانی از تلاش‌های صلح‌یاران در پیگیری این پرونده‌ها نیز قدردانی کرد و گفت: استمرار این اقدامات در کنار گذشت و بزرگواری اولیای دم، ظرفیت فرهنگ صلح و بخشایش را در جامعه تقویت خواهد کرد.