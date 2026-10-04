معاون فنی مرکز بهداشت گلستان گفت: ارزیابی وضعیت سلامت پستان از سن ۳۰ سالگی به بالا توصیه می‌شود و افراد می‌توانند با آگاهی از علائم و تغییرات غیرطبیعی، نسبت به بررسی وضعیت خود اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، سیدمهدی صداقت افزود:هرگونه تغییر در ظاهر، شکل یا اندازه پستان و همچنین احساس توده می‌تواند از مواردی باشد که نیازمند بررسی پزشکی است؛ بنابراین افراد در صورت مشاهده چنین علائمی باید برای ارزیابی و دریافت خدمات لازم به پزشک مراجعه کنند.

وی خاطر نشان کرد: این ارزیابی در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه‌های سلامت توسط کارکنان حوزه بهداشت انجام و آموزش‌های لازم برای آشنایی افراد با نحوه ارزیابی و توجه به علائم هشدار نیز ارائه خواهد شد. همچنین افراد می‌توانند برای بررسی وضعیت خود به پزشک مراجعه کنند.

معاون فنی مرکز بهداشت استان با تأکید بر اهمیت بیشتر غربالگری در افراد دارای سابقه خانوادگی سرطان پستان گفت: به افرادی که در میان بستگان خود سابقه ابتلا به سرطان پستان دارند، توصیه می‌شود موضوع غربالگری و ارزیابی سلامت پستان را با جدیت بیشتری دنبال کنند.