به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سعید قربانی گفت: دستگاه حفاری شهید رجایی از سال ۱۳۶۴ به ناوگان شرکت ملی حفاری ایران پیوست و یکی از مجهزترین و کامل ترین دستگاه‌های حفاری دریایی در خلیج فارس محسوب می‌شود که از زمان آغاز فعالیت افزون بر یکصد حلقه چاه حفاری کرده است.

او با اشاره به توقف فعالیت دستگاه حفاری شهید مدرس به علت استهلاک و فرسودگی، اظهار کرد: هم اکنون در مدیریت عملیات حفاری دریا دستگاه حفاری مورب در موقعیت سکوی نفتی ابوذر و دستگاه حفاری ۴۸ فتح در جزیره خارگ در مدار عملیات قرار دارند و دستگاه ۴۲ فتح نیز در حال کاریابی است.

مدیر عمیات حفاری دریا در شرکت ملی حفاری ایران با قدردانی از کارکنان سختکوش این شرکت که در شرایط خاص و سخت نهایت همت و تلاش خود را در حفاری چاه‌های نفت وگاز در آب‌های خلیج فارس به کار گرفته‌اند، گفت: در نیمه نخست امسال در مجموع ۷ حلقه چاه در حوزه مسئولیت این مدیریت حفر، تعمیر و تکمیل نهایی و تحویل کارفرمایان شد.

قربانی گفت: هم اکنون رایزنی‌هایی میان شرکت ملی حفاری با یکی از شرکت‌های فعال در عرصه ساخت صنایع دریایی برای ساخت دو دستگاه حفاری ۴۰۰ فوت در جریان است که انتظار می‌رود با توجه به تاکید مدیرعامل به زودی به عقد قرارداد منتج شود.