یک کارشناس اقتصاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تنی تولید ماهی در قفس و آب‌های ساحلی کشور گفت: کمتر از ۲ تا ۳ درصد این ظرفیت تاکنون محقق شده و رفع موانع سرمایه‌گذاری می‌تواند به رونق اقتصاد دریا محور کمک کند.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما ،میثم صالحی در برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر، با تأکید بر نقش منابع طبیعی در تقویت اقتصاد مقاومتی و امنیت غذایی، گفت: کشاورزی و امنیت غذایی از ارکان امنیت ملی کشور است و در شرایط تحریم، جنگ و پساجنگ، کاهش وابستگی به خارج و استفاده از ظرفیت‌های داخلی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده دریایی کشور افزود: ایران حدود پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب دارد، اما استفاده از ظرفیت دریا در حوزه شیلات و آبزی‌پروری همچنان با ظرفیت‌های موجود فاصله زیادی دارد.

صالحی، افزایش بهره‌وری، استفاده از فناوری‌های نوین، مکانیزاسیون و مدیریت منابع را از الزامات توسعه کشاورزی و آبزی‌پروری دانست و گفت: به جای تمرکز صرف بر افزایش سطح تولید، باید افزایش تولید در واحد سطح و استفاده بهینه از منابع را دنبال کرد.

در ادامه این برنامه، حامد موسوی عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان، با اشاره به ظرفیت‌های سواحل کشور برای توسعه آبزی‌پروری اظهار کرد: حدود ۴۹۰۰ کیلومتر ساحل در جنوب و حدود ۹۰۰ کیلومتر خط ساحلی در شمال کشور وجود دارد که می‌تواند برای پرورش انواع آبزیان مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: استفاده از خطوط ساحلی و آب دریا می‌تواند محدودیت‌های مربوط به زمین و آب شیرین را کاهش دهد و در کنار پرورش ماهی و میگو، ظرفیت‌هایی مانند تولید جلبک نیز توسعه یابد.

موسوی با اشاره به برآورد‌های انجام‌شده درباره ظرفیت تولید ماهی در قفس و آب‌های ساحلی گفت: بر اساس مطالعات سازمان شیلات، ظرفیت تولید حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن ماهی در قفس و آب‌های ساحلی کشور وجود دارد، اما میزان تحقق این ظرفیت بسیار پایین و کمتر از ۲ تا ۳ درصد است.

این استاد دانشگاه، نبود تسهیلگری کافی را یکی از حلقه‌های مفقوده توسعه این بخش دانست و گفت: کشور از نیروی انسانی متخصص، دانش بومی، گونه‌های آبزی قابل پرورش، زمین‌های ساحلی و منابع آبی برخوردار است و دولت می‌تواند با تسهیلگری، این ظرفیت‌ها را در کنار یکدیگر قرار دهد.

وی توسعه شیلات را در تأمین امنیت غذایی، ایجاد اشتغال در جوامع ساحلی و توسعه سواحل مؤثر دانست و افزود: توسعه آبزی‌پروری در مناطق ساحلی می‌تواند علاوه بر تأمین پروتئین و اشتغال، به تقویت حضور جمعیت بومی در نوار‌های مرزی کشور نیز کمک کند.

صالحی همچنین با اشاره به پایین بودن سرانه مصرف آبزیان در ایران گفت: سرانه مصرف ماهی در کشور حدود ۱۰ تا ۱۲ کیلوگرم است، در حالی که این رقم در جهان حدود ۲۷ تا ۳۰ کیلوگرم و در برخی کشور‌های جنوب شرق آسیا ۴۰ تا ۵۰ کیلوگرم است.

وی استفاده چندمنظوره از منابع آب را یکی دیگر از ظرفیت‌های مغفول دانست و گفت: می‌توان آب را در مراحل مختلف برای آبزی‌پروری و سپس کشاورزی استفاده کرد و با مدیریت چندلایه منابع، بهره‌وری آب را افزایش داد.

این کارشناس اقتصاد کشاورزی، تسهیل صدور مجوز‌ها را از الزامات ورود بخش خصوصی به حوزه شیلات عنوان کرد و افزود: تعدد دستگاه‌های دخیل در صدور مجوز، از جمله شیلات، دامپزشکی و محیط زیست، گاهی موجب ایجاد تأخیر و چندگانگی در فرآیند صدور مجوز می‌شود.

صالحی تأکید کرد: دستگاه‌های مرتبط باید به یک ادبیات مشترک در حوزه مدیریت، کنترل و نظارت برسند تا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بتوانند با سهولت بیشتری وارد حوزه آبزی‌پروری و اقتصاد دریا محور شوند.