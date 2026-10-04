نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین در آیین تکریم و معارفه امام‌جمعه شهر محمدیه، جابه‌جایی ائمه جمعه را اقدامی بر اساس مصلحت‌سنجی شورای سیاست‌گذاری و عاملی برای تزریق خون تازه و طراوت فکری به بدنه اجتماعی و فرهنگی مناطق دانست.

تکریم و معارفه امام‌جمعه شهر محمدیه؛ نماز جمعه، محور وحدت و بصیرت جامعه است

تکریم و معارفه امام‌جمعه شهر محمدیه؛ نماز جمعه، محور وحدت و بصیرت جامعه است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، آیین تکریم و معارفه امام‌جمعه شهر محمدیه با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان و جمعی از مسئولان و مردم ولایت‌مدار این شهر برگزار شد.

آیت‌الله حسین مظفری، نماینده ولی‌فقیه در استان در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل(ره)، شهدای انقلاب اسلامی و شهدای فتنه دی‌ماه، نماز جمعه را عاملی برای زدودن هوای نفس و جهل از جامعه دانست و تصریح کرد: «نماز جمعه از یک سو با آموزش معرفت، بصیرت افراد را ارتقا می‌دهد و از سوی دیگر با تقویت انگیزه برای رعایت تقوا، هوای نفس را تضعیف می‌کند.»

وی با تبیین کارکردهای عبادی و سیاسی این پایگاه ارزشمند، افزود: «امروز بیش از ۹۰۰ پایگاه نماز جمعه در سراسر کشور فعال است که سهم استان قزوین از این شبکه، ۲۰ پایگاه است. امیدواریم با تلاش‌های صورت گرفته و ظرفیت‌سنجی‌های جدید، این شبکه عبادی در سایر مناطق فاقد پایگاه نیز گسترش یابد تا مردم از برکات آن بهره‌مند شوند.»

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع چرخش مدیریتی در نهاد امامت جمعه پرداخت و تأکید کرد: «مسئول انتصابات و جابه‌جایی‌های ائمه جمعه، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه است و این شورا بر اساس مصلحت و صلاحِ امور، اقدام به جابه‌جایی‌ها می‌کند.»

آیت‌الله مظفری افزود: «وقتی امام‌جمعه جدید به منطقه‌ای وارد می‌شود، به صورت طبیعی خون تازه‌ای در رگ‌های فرهنگی شهر جاری شده و طراوت و تازگی ایجاد می‌کند. هدف از این جابه‌جایی‌ها آن است که مردم شهرهای مختلف از تجربیات و برکات فکری امامان جمعه بهره‌مند شوند.»

امام‌جمعه قزوین با بیان اینکه جایگاه امامت جمعه، جایگاهی رفیع و معنوی است، خاطرنشان کرد: «شایسته نیست پس از این تغییرات، حرف و حدیث‌هایی مطرح شود که در شأن ائمه جمعه نیست. شورای سیاست‌گذاری با مشورت‌های دقیق این تصمیمات را اتخاذ می‌کند و امید است این تغییرات برای کل استان و کشور پربرکت باشد.»

در پایان این مراسم، از زحمات امام‌جمعه سابق شهر محمدیه قدردانی و حکم امام‌جمعه جدید این شهر به وی اعطا شد.