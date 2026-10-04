رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خاتم از روند افزایشی جمعیت گورخر ایرانی در منطقه شکارممنوع قره‌تپه خبر داد و گفت: نتایج پایش‌های میدانی، بیانگر موفقیت اقدامات حفاظتی در این زیستگاه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرشماری و پایش جمعیت گورخر ایرانی در منطقه شکارممنوع قره‌تپه خاتم با حضور مأموران اجرایی و همیاران محیط زیست شهرستان صورت گرفت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خاتم با اشاره به نتایج این سرشماری اظهار کرد: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد جمعیت گورخر ایرانی در این زیستگاه روندی رو به رشد دارد که این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده اثربخشی برنامه‌های حفاظتی و مراقبتی در منطقه باشد.

محمودی با بیان اینکه منطقه شکارممنوع قره‌تپه از زیستگاه‌های مهم و ارزشمند شهرستان خاتم به شمار می‌رود، افزود: غنای زیستی و تنوع گیاهی این منطقه، شرایط مناسبی را برای زیست گونه‌های ارزشمند و حمایت‌شده فراهم کرده است.

وی ادامه داد: گورخر ایرانی، جبیر، هوبره، انواع پرندگان شکاری و زاغ بور از جمله گونه‌هایی هستند که در این زیستگاه حضور دارند و حفاظت از زیستگاه آنها اهمیت ویژه‌ای دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خاتم با تأکید بر ضرورت تداوم برنامه‌های حفاظتی، گفت: نباید روند امیدوارکننده جمعیت گونه‌ها، موجب غفلت از تهدیدهای موجود شود.

محمودی، جزیره‌ای شدن زیستگاه‌ها، فعالیت‌های معدنی، توسعه جاده‌ها، خشکسالی‌های پی‌درپی، محدودیت منابع آبی و شکار غیرمجاز را از جمله تهدیدهای پیش روی حیات‌وحش منطقه برشمرد و افزود: کمبود نیروی انسانی متناسب با وسعت منطقه نیز یکی دیگر از چالش‌های مهم در زمینه حفاظت از این زیستگاه است.

وی با اشاره به آینده گورخر ایرانی در زیستگاه‌های شهرستان خاتم اظهار کرد: با وجود چالش‌های موجود، چشم‌انداز حفاظت از این گونه در منطقه امیدوارکننده است و تحقق این هدف، بیش از هر چیز به مشارکت و همراهی جوامع محلی نیاز دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خاتم تأکید کرد: مردم منطقه بهترین محافظان میراث طبیعی هستند و با همکاری و مشارکت همگانی می‌توان زیستگاه‌های ارزشمند شهرستان را برای نسل‌های آینده حفظ کرد.