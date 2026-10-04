به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت:بررسی آخرین نقشه‌های پیشیابی هواشناسی نشان می‌دهد، امشب و فردا، در استان آسمان در ساعات بعدازظهر شاهد رشد ابر، وزش باد به نسبت شدید تا شدید و در نیمه غربی استان همراه با تند باد لحظه‌ای است.

کامران طهماسبی افزود:وزش باد در مناطق مرکزی و برخی مناطق مستعد استان با گرد و خاک و کاهش دید و کاهش کیفیت هوا همراه است.

وی گفت: همچنین در مناطق غربی استان به علت تقویت رطوبت شاهد رگبار پراکنده باران و در مناطق مستعد رعد و برق در ساعات بعدازظهر خواهیم بود.

کامران طهماسبی ادامه داد: دما در ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد و در این مدت دمای شهر اصفهان بین ۳۱ و ۱۷ درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان است.

وی افزود: خور و بیابانک با دمای ۳۷ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای ۱۰ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان خواهند بود.