در خراسان جنوبی بیش از ۹۵ هزار جانفدا نام نویسی کردند که قرار است ۱۹ مهر در استان با برگزاری رزمایشی، قدرت ایران اسلامی را بار دیگر به تصویر کشند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، شورای اداری استان امروز برای برگزاری هر چه بهتر و باشکوه‌تر رزمایش جانفدا در خراسان جنوبی تشکیل شد.

مراسم محوری رزمایش جانفدا، ۱۹ مهر ساعت ۱۴ در مرکز استان با شرکت بیش از ۳۰ هزار نفر از اقشار مختلف مردم این شهرستان بیرجند برگزار می‌شود.

استاندار در این نشست از تلاش‌های سپاه انصارالرضا، صدا و سیما و دیگر دستگاه‌های خدمت رسان و اجرایی برای برگزاری کنگره ملی دو هزار و ۴۰۰ شهید استان، قدردانی کرد و گفت: از تلاش های مدیرکل و عوامل صدا و سیمای استان قدردانی می کنیم و امید است برای پوشش رسانه ای برگزاری باشکوه رزمایش جانفدا نیز همراهی لازم را داشته باشند.

هاشمی از بسیج همه امکانات و پای کار قرار گرفتن تمامی ظرفیت‌های استان و دستگاه‌های اجرایی در قالب کمیته‌های مختلف خبر داد و افزود: این مراسم هم جلوه‌ ای دیگر از حماسه آفرینی و حضور در صحنه مردم استان را به نمایش می‌گذارد.

فرمانده سپاه انصالرضا هم از همکاری دستگاه‌های اجرایی استان در برنامه‌های کنگره ملی دو هزار و ۴۰۰ شهید و این رزمایش قدردانی کرد وگفت: حضور دشمن شکن مردم در رزمایش جانفدا باری دیگر اقتدار ایران اسلامی را به رخ جهانیان خواهد کشید و سپری محکم از ایمان و اراده ملت آزایخواه در برابر هر گونه توطئه خواهد بود.

سردار بهروز با بیان اینکه این رزمایش از دوم مهر در استان آغاز شده و در برخی شهرستان‌ها تاکنون برگزار شده است، افزود: ۱۹ مهر علاوه بر بیرجند، این رزمایش در شهرستانهای، طبس، نهبندان، قائنات و سرایان برگزار می‌شود.

سردار شجاعی نسب فرمانده انتظامی استان هم با اشاره به گرامیداشت هفته نیروی انتظامی گفت: نیروی انتظامی مدافع امنیت و آرامش مردم است و در این مأموریت از هر تلاشی فروگذار نیست.