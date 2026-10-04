مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان از جابه جایی یک میلیون و ۲۵۳ هزار و ۴۵۶ مسافر از طریق ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای استان در ۶ ماهه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فریبرز مرادی گفت: از ابتدای امسال تا پایان شهریور، یک میلیون و ۲۵۳ هزار و ۴۵۶ مسافر در قالب ۲۳۰ هزار و ۳۴۹ سفر از طریق ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای استان جابه‌جا شدند.

وی افزود: بر اساس آمار اعلام‌شده، در این مدت، ۱۹۰ هزار و ۶۶۵ مسافر در قالب ۲۵ هزار و ۵۷۵ سفر با اتوبوس جابه‌جا شدند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان گفت: ۵۷۸ هزار و ۳۲۲ مسافر هم با مینی بوس از طریق ۳۷ هزار و ۴۶۱ سفر جابه‌جا شدند.

مرادی همچنین از جابه جایی ۴۸۳ هزار و ۶۴ مسافر در این مدت، با خودرو‌های سواری در قالب ۱۶۵ هزار و ۹۰۸ سفر خبر داد.