سازمان سنجش آموزش کشور از آغاز فرآیند انتخاب رشته‌محل آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ از فردا خبر داد و جزئیات مهم آن از جمله مهلت قانونی، سقف انتخاب‌ها و فعال‌سازی سامانه راهنمای مجازی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در کنکور ۱۴۰۵ می‌توانند از فردا تا روز پنجشنبه، شانزدهم مهرماه، با مراجعه به وب‌سایت سازمان سنجش، نسبت به ثبت کد رشته‌محل‌های مورد علاقه خود اقدام کنند.

جزئیات کلیدی انتخاب رشته امسال:

سقف انتخاب‌ها: هر داوطلب مجاز است تا ۱۵۰ کدرشته‌محل را در فرم انتخاب رشته درج کند.

تایید نهایی: پس از تأیید نهایی انتخاب رشته، یک کد رسید دیجیتال و پیامک تأیید برای داوطلب ارسال خواهد شد که نگهداری آن الزامی است.

اعلام نتایج: بنا بر اعلام مسئولان، نتایج نهایی آزمون سراسری ۱۴۰۵ اواسط آبان‌ماه اعلام خواهد شد.

راهنمای مجازی سازمان سنجش برای انتخاب رشته‌ای آگاهانه

همچنین همزمان با آغاز این فرایند، سامانه انتخاب رشته مجازی نیز در سایت سازمان سنجش فعال شده است. داوطلبان می‌توانند با استفاده از این سامانه، تا ۳۰۰ انتخاب رشته مشابه با شرایط علمی خود در سال گذشته را مشاهده کرده و با بررسی شانس قبولی، تصمیم آگاهانه‌تری بگیرند.

توصیه‌های مشاوران آموزشی به داوطلبان مهابادی

محمدامین پور، مدیر مرکز مشاوره دانش‌آموزی آموزش و پرورش مهاباد، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما، با تأکید بر اهمیت دقت در این مرحله حساس از داوطلبان خواست پیش از نهایی کردن فرم انتخاب رشته، حتماً با مشاوران مجرب مشورت کرده و چینش رشته‌ها را بر اساس علاقه، رتبه و بازار کار تنظیم کنند تا بهترین نتیجه حاصل شود.