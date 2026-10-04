به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای ایلام؛ احمد کرمی هم‌زمان با گرامی داشت هفته فراجا، در دیدار فرماندهان انتظامی و مرزبانی استان، اظهار کرد: رویکرد مردم‌محور و کوشش شبانه‌روزی برای برقراری امنیت پایدار، بزرگ‌ترین پشتوانه اعتماد عمومی برای نیروی با اقتدار و دلسوز انتظامی است.

وی با تأکید بر اثرگذاری راهبرد مردم‌مداری در نیرو‌های انتظامی اضافه کرد: اولویت دادن به نیاز‌های شهروندان، کلید اصلی جلب مشارکت اجتماعی و تقویت باور عمومی به حافظان نظم در پهنه شهر‌ها و روستا‌ها است.

استاندار ایلام پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را در گرو بهره‌گیری از آموزش‌های همگانی و برنامه‌های فرهنگی دانست و افزود: تمرکز بر این رویکرد افزون بر کاهش نرخ جرم و بزه، هزینه‌های اجرایی را نیز کم خواهد کرد.

کرمی با اشاره به هماهنگی مطلوب میان اعضای شورای تأمین و نیروی انتظامی، یادآوری کرد: دستگاه‌های عضو شورا برای ارائه خدمت شایسته و کسب رضایت حداکثری مردم، همراه و پشتیبان نیروی انتظامی هستند.

وی در ادامه به دیدار فرمانده مرزبانی استان رفت و مرزبانان را خط مقدم سپر دفاعی کشور توصیف کرد.

استاندار ایلام تشریح کرد: پاسداری از مرز‌های ایران توفیقی بزرگ است که نصیب این غیورمردان شده و قدردان کوشش‌های بی‌وقفه آنان در طول سال، سرما و گرما هستیم.

کرمی با بیان این که مرز‌های ایلام در امنیت کامل به سر می‌برد، تصریح کرد: حضور مقتدرانه نیرو‌های مسلح در نوار مرزی فرصت‌های اقتصادی ارزشمندی برای استان فراهم کرده است.

وی دیپلماسی فعال مرزی در اربعین را نمونه موفق همکاری و هم‌افزایی میان دو کشور ایران و عراق دانست و ابراز امیدواری کرد: با تداوم همکاری‌ها و حفظ ثبات در مرز، از این ظرفیت برای توسعه و رونق استان بهره‌برداری بیشتری شود.

هفته انتظامی امسال از جمعه ۱۰ مهرماه با شعار «پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز» آغاز شده است و تا پنج شنبه ۱۶ مهرماه ادامه دارد.

این هفته امسال در حالی گرامی داشته می‌شود که ملت بزرگ ایران، داغدار شهیدان والامقام جنگ‌های تحمیلی ۱۲ و ۴۰ روزه، شهدای عرصه نظم و امنیت و دانش‌آموزان شهیدی است که در راه پاسداری از کیان و عزت کشور جان باختند که یاد و نام آنان چراغ راه ادامه مسیر خدمت خواهد بود.