عملیات گسترده لایروبی رودخانه‌های سطح شهر مهاباد با هدف کنترل روان‌آب‌ها و سیلاب‌های فصلی، حفاظت از حریم و بستر رودخانه‌ها و کاهش مخاطرات زیست‌محیطی در حال اجراست. این طرح که بخشی از یک پویش استانی است، گامی مهم برای مدیریت بهینه منابع آبی و کمک به احیای دریاچه ارومیه به شمار می‌آید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، با نزدیک شدن به فصول بارش، شهرداری مهاباد با بهره‌گیری از ماشین‌آلات سنگین، عملیات پاکسازی و لایروبی مسیر رودخانه‌های داخل شهر را در دستور کار قرار داده است. این اقدام پیشگیرانه، علاوه بر مدیریت بحران‌های احتمالی در زمان وقوع سیلاب، نقش مؤثری در ساماندهی بستر رودخانه و جلوگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی دارد.

حسن گیته، معاون خدمات شهری شهرداری مهاباد، با اشاره به روند مطلوب این عملیات گفت: تاکنون بخش عظیمی از بستر رودخانه مهاباد لایروبی و از انباشت گل‌ولای و نخاله‌ها پاکسازی شده است.

وی با تأکید بر اینکه این اقدامات به صورت مستمر و با نظارت دقیق انجام می‌شود، افزود: هدف ما افزایش ظرفیت آبگذری رودخانه‌هاست تا در هنگام بارش‌های شدید، از طغیان احتمالی و بروز خسارت به اموال عمومی و مناطق مسکونی جلوگیری شود.

این عملیات در مهاباد، هم‌راستا با پویش استانی «رود روان» صورت می‌گیرد که به همت استانداری آذربایجان غربی کلید خورده است. این پویش با محوریت لایروبی، رفع موانع فیزیکی و ساماندهی بستر رودخانه‌های استان، اهداف استراتژیک مهمی را دنبال می‌کند که تقویت جریان روان‌آب‌ها و تسهیل حرکت آب به سمت دریاچه ارومیه از جمله مهم‌ترین آنهاست.

گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که شهروندان مهابادی نیز ضمن استقبال از اجرای این طرح، بر اهمیت حفاظت از حریم رودخانه‌ها به عنوان سرمایه‌های طبیعی شهر تأکید دارند. بسیاری از ساکنان حاشیه رودخانه، لایروبی را اقدامی حیاتی دانسته و خواستار استمرار نظارت‌ها برای جلوگیری از تخلیه غیرمجاز پسماند و نخاله در حریم رودخانه هستند تا جریان حیات در قلب شهر مهاباد حفظ شود.