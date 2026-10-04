به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رضا اسماعیلی گفت: این واحد مرغداری با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی احداث شده و پس از دریافت پروانه بهره‌برداری، با انجام جوجه‌ریزی فعالیت خود را آغاز کرده است.

او ادامه داد: این واحد تولیدی با ظرفیت تولید سالانه بیش از ۱۳۰ تن گوشت مرغ، نقش مؤثری در افزایش ظرفیت تولید محصولات پروتئینی و تأمین بخشی از نیاز بازار به گوشت مرغ دارد.

رئیس اداره بهبود تولیدات دامی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت گفت : با بهره‌برداری از این طرح، زمینه اشتغال مستقیم و پایدار سه نفر فراهم شده و توسعه واحدهای تولیدی بخش کشاورزی با مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، از برنامه‌های مهم این مدیریت در راستای رونق تولید و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی است.