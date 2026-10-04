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رئیس اداره بهبود تولیدات دامی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت از راه اندازی یک واحد مرغداری گوشتی صنعتی با ظرفیت ۱۵ هزار قطعه در روستای گلدشت این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رضا اسماعیلی گفت: این واحد مرغداری با سرمایهگذاری بخش خصوصی احداث شده و پس از دریافت پروانه بهرهبرداری، با انجام جوجهریزی فعالیت خود را آغاز کرده است.
او ادامه داد: این واحد تولیدی با ظرفیت تولید سالانه بیش از ۱۳۰ تن گوشت مرغ، نقش مؤثری در افزایش ظرفیت تولید محصولات پروتئینی و تأمین بخشی از نیاز بازار به گوشت مرغ دارد.
رئیس اداره بهبود تولیدات دامی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت گفت : با بهرهبرداری از این طرح، زمینه اشتغال مستقیم و پایدار سه نفر فراهم شده و توسعه واحدهای تولیدی بخش کشاورزی با مشارکت سرمایهگذاران بخش خصوصی، از برنامههای مهم این مدیریت در راستای رونق تولید و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی است.