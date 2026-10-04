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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان از برگزاری بیستویکمین جشنواره بینالمللی تئاتر کردی سقز در آذرماه امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، علیاصغر دریایی با اشاره به جایگاه این جشنواره در عرصه هنرهای نمایشی گفت: تئاتر کردی سقز طی سالهای گذشته به یکی از رویدادهای مهم فرهنگی و هنری منطقه تبدیل شده و توانسته هنرمندان و گروههای نمایشی داخلی و خارجی را گردهم آورد.
وی افزود: بیستویکمین دوره این جشنواره در آذرماه امسال و با حضور گروههایی از داخل و خارج از کشور در سقز برگزار خواهد شد.