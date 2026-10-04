به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، علی‌اصغر دریایی با اشاره به جایگاه این جشنواره در عرصه هنر‌های نمایشی گفت: تئاتر کردی سقز طی سال‌های گذشته به یکی از رویداد‌های مهم فرهنگی و هنری منطقه تبدیل شده و توانسته هنرمندان و گروه‌های نمایشی داخلی و خارجی را گردهم آورد.

وی افزود: بیست‌ویکمین دوره این جشنواره در آذرماه امسال و با حضور گروه‌هایی از داخل و خارج از کشور در سقز برگزار خواهد شد.