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برداشت انجیر از بزرگترین انجیرستان دیم جهان

برداشت انجیر از بزرگترین انجیرستان دیم جهان در استهبان استان فارس آغاز جهان شده است. برداشت انجیر از این انجیرستان ۲۶ هزار هکتاری تا ۲۰ مهر ادامه دارد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۲- ۱۸:۰۴
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برچسب ها: برداشت انجیر ، استهبان ، استان فارس ، انجیر
 