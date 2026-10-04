روستای جهادآباد در ۲۵ کیلومتری مهاباد، این روز‌ها حال و روز خوشی ندارد. بیش از ۷۰۰ نفر از ساکنان این روستا که سال‌هاست با مشکلات متعدد زیرساختی دست و پنجه نرم می‌کنند، همچنان در انتظار تحقق وعده‌هایی هستند که علی‌رغم پیگیری‌های مکرر، هنوز رنگ واقعیت به خود ندیده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در ادامه سلسله گزارش‌های «پیگیری مطالبات مردمی»، این‌بار به سراغ اهالی جهادآباد رفتیم تا از نزدیک شاهد مسائلی باشیم که سال‌هاست زندگی عادی را برای مردم این منطقه دشوار کرده است.

وقتی جاده و تیر برق، راه را بر مردم می‌بندد

اولین چیزی که در بدو ورود به جهادآباد نظر هر بیننده‌ای را جلب می‌کند، وضعیت نامناسب جاده‌ها و کوچه پس‌کوچه‌هاست. اما مشکل اصلی، زیرساختی‌تر از این حرف‌هاست. پس از تعریض جاده، تیر‌های برق درست در وسط خیابان اصلی روستا جاخوش کرده‌اند؛ منظره‌ای که علاوه بر نازیبایی، خطرات جدی و آنی برای رانندگان و عابران پیاده ایجاد کرده است. اهالی روستا می‌گویند این تیر‌های برق نه تنها نمادی از بی‌توجهی به اصول مهندسی در توسعه روستا هستند، بلکه در شب‌ها به دلیل ضعف روشنایی، کابوسِ تردد در خیابان اصلی شده‌اند.

فاضلابی که سلامت اهالی را نشانه گرفته است

در کنار مشکلات ترددی، معضل فاضلاب نیز به کلافی سردرگم تبدیل شده است. اهالی جهادآباد می‌گویند سال‌هاست پیگیر حل مشکل فاضلاب هستند، اما نتیجه‌ای حاصل نشده و این جریان پساب که در ایام مختلف سال از وسط روستا می‌گذرد، علاوه بر بوی تعفن و آلودگی‌های زیست‌محیطی، سلامت کودکان و دانش‌آموزانی را که هر روز از کنار آن عبور می‌کنند، به شدت تهدید می‌کند.

مدرسه کانکسی؛ آرزو‌هایی که در انتظار ساختمان جدیدند

شاید تلخ‌ترین بخش ماجرا، وضعیت تحصیل دانش‌آموزان جهادآبادی باشد. در حالی که دانش‌آموزان این روستا با امید و انگیزه برای رسیدن به آینده‌ای درخشان درس می‌خوانند، مجبورند دوران تحصیل خود را در «مدرسه کانکسی» سپری کنند؛ فضایی که به هیچ‌وجه شایسته استعداد‌های نهفته در این روستا نیست.

سید هدایت حسینی، از اهالی دلسوز جهادآباد در این‌باره می‌گوید: مردم و دانش‌آموزان اینجا چیزی فراتر از حق قانونی خود نمی‌خواهند. تنها با کمی همت و تسریع در روند تکمیل مدرسه جدید، می‌توان نوای تحصیل را در فضایی استاندارد شنید و این دغدغه بزرگ خانواده‌ها را برطرف کرد.

ضرورت ورود فوری مسئولان به جهادآباد

روستای جهادآباد با جمعیتی بیش از ۷۰۰ نفر، بخشی جدایی‌ناپذیر از شهرستان مهاباد است. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که مردم از وعده‌های بی‌پایان خسته شده‌اند و دیگر فرصتی برای توجیه باقی نمانده است.

حالا توپ در زمین مسئولان اجرایی شهرستان است تا با بازدید میدانی و تخصیص بودجه‌های لازم برای بهسازی جاده‌ها، جابه‌جایی تیر‌های برق، ساماندهی فاضلاب و تکمیل طرح آموزشی روستا، لبخند را به لبان مردم این منطقه بازگردانند.